أهم قرارات موتسيبي في المؤتمر الصحفي.. والفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

كشف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف” عن عدة قرارات مهمة بشان شكل بطولة أمم أفريقيا وبطولة دوري أبطال افريقيا

وجاءت أبرز قرارات الكاف كالتالي:

-رفع الجوائز المالية في بطولة كأس امم افريقيا للسيدات

-تأكد اقامة بطولة كأس الامم الافريقية للرجال في كينيا وتنزانيا وأوغندا وجاري العمل على تجهيز كافة الملاعب وموافق التدريب واماكن الاقامة

-فتح باب التقدم باستضافة بطولات كأس الامم الافريقية 2028 و 2032 و 2036 وتلقي العديد من الطلبات المميزة بالفعل.

-طرح مناقصة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس أمم إفريقيا من 2028 إلى 2036، بعد تلقي عروض من وكالات دولية كبرى

-اقامة الجمعية العمومية العادية الـ48 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أبوجا بنيجيريا يوم 21 نوفمبر 2026.

-مشاركة 28 منتخبًا في أمم أفريقيا بدلا من 24

- إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات بدلا من كل سنتين

موقف الأهلي من دوري الأبطال



وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب إلى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.