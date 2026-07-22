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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهم قرارات موتسيبي في المؤتمر الصحفي.. والفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

موتسيبي
موتسيبي
عبدالله هشام

كشف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف” عن عدة قرارات مهمة بشان شكل بطولة أمم أفريقيا وبطولة دوري أبطال افريقيا

وجاءت أبرز قرارات الكاف كالتالي: 

-رفع الجوائز المالية في بطولة كأس امم افريقيا للسيدات

-تأكد اقامة بطولة كأس الامم الافريقية للرجال في كينيا وتنزانيا وأوغندا وجاري العمل على تجهيز كافة الملاعب وموافق التدريب واماكن الاقامة

-فتح باب التقدم باستضافة بطولات كأس الامم الافريقية 2028 و 2032 و  2036 وتلقي العديد من الطلبات المميزة بالفعل.

-طرح مناقصة لإدارة الحقوق التجارية لبطولات كأس أمم إفريقيا من 2028 إلى 2036، بعد تلقي عروض من وكالات دولية كبرى

-اقامة الجمعية العمومية العادية الـ48 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أبوجا بنيجيريا يوم 21 نوفمبر 2026.

-مشاركة 28 منتخبًا في أمم أفريقيا بدلا من 24

 - إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات بدلا من كل سنتين

موقف الأهلي من دوري الأبطال 
 

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب إلى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.

باتريس موتسيبى الاتحاد الافريقي لكرة القدم دوري أبطال افريقيا أمم أفريقيا الأهلي

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