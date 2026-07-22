4 قرارات.. مفاجآت موتسيبى رئيس الكاف فى المؤتمر الصحفى

كشف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف” عن عدة قرارات مهمة بشان شكل بطولة أمم أفريقيا وبطولة دوري أبطال افريقيا

مشاركة 28 منتخبًا في أمم أفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال موتسيبي في تصريحاته: فتحنا المجال لمشاركة 28 منتخبًا بدلا من 24 في كأس أمم أفريقيا المقبلة لزيادة حجم التنافس.

2 مليون دولار للسيدات

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: تم رفع قيمة جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بنسبة 900% سيحصل الفائز على 2 مليون دولار.



كأس الأمم كل 4 سنوات

وأعلن موتسيبي عن إقامة بطولة أمم أفريقيا كل 4 سنوات بدلا من سنتين في محاولة منه لتقديم شكل مختلف للبطولة.

طلب هاني أبو ريدة

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب إلى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.