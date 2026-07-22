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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أبطال نادي الحرية لذوي الهمم بعد التتويج بدوري الكرة الطائرة

محافظ بورسعيد يشيد بإنجاز أبطال نادي الحرية ويؤكد دعم ذوي الهمم
محافظ بورسعيد يشيد بإنجاز أبطال نادي الحرية ويؤكد دعم ذوي الهمم
محمد الغزاوى

كرم اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أبطال نادي الحرية لذوي الهمم، وذلك تقديرا لإنجازهم الرياضي المتميز بعد التتويج ببطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس للموسم الرياضي 2025/2026، عقب تقديم أداء مشرف توج بالفوز بالمباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والكابتن عادل عفيفي رئيس مجلس إدارة نادي الحرية لذوي الهمم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، واللاعبين.

وخلال التكريم، أعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه بما حققه أبطال نادي الحرية، مشيدا بالإرادة والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون طوال مشوار البطولة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد من ذوي الهمم يواصلون كتابة صفحات مضيئة من الإنجازات الرياضية، ويقدمون نموذج مشرف في الإصرار والتميز.

محافظ بورسعيد يشيد بإنجاز أبطال نادي الحرية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمام كبير بدعم ذوي الهمم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي، مشيرا إلى أن ما حققه فريق نادي الحرية يعد ثمرة للجهد والإخلاص والعمل الجماعي، ويعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الرياضة البورسعيدية.

من جانبه، وجه الكابتن عادل عفيفي رئيس مجلس إدارة نادي الحرية الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للنادي وحرصه على تكريم الأبطال، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافز كبير لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم بورسعيد في مختلف المحافل الرياضية.

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