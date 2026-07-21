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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقلة جمالية .. محافظ بورسعيد يتابع استكمال زراعة الجزر الوسطى بشارع العبور | صور

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار أعمال التشجير والصيانة الدورية
محافظ بورسعيد يشدد على استمرار أعمال التشجير والصيانة الدورية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال الانتهاء من زراعة الجزر الوسطى بشارع العبور بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار أعمال التشجير والصيانة الدورية

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على أعمال زراعة وتنسيق الجزر الوسطى بشارع العبور، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمحاور الرئيسية بما يسهم في تحسين المشهد البصري وإضفاء طابع جمالي وحضاري على المنطقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى، والحفاظ على ما تم من اعمال ، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التشجير بمختلف الشوارع والميادين بما يحقق بيئة حضارية ومستدامة تليق بأبناء محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للتجميل والتشجير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة، بما يعكس الوجه الحضاري والجمالي لبورسعيد.

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