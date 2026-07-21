محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة ويؤكد أهمية دور العبادة في ترسيخ قيم المحبة | صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا بولا، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، في إطار اللقاءات الدورية التي تعكس روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ودور العبادة

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوطنية الراسخة التي تجمع أبناء الوطن، وأن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم والتعايش بين جميع أبنائها، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

محافظ بورسعيد : الكنيسة شريك أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والوحدة الوطنية

وأكد المحافظ أن دور الكنيسة لا يقتصر على الجانب الديني فقط، وإنما يمتد ليشمل الدور المجتمعي والوطني، من خلال نشر قيم المحبة والتسامح، وتعزيز الوعي، وترسيخ مبادئ الانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية تكامل جهود جميع دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، في نشر الفكر الوسطي، وغرس القيم الأخلاقية الإيجابية، وتوعية النشء والشباب، بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على نسيجه الوطني

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مشيدًا بما تشهده المحافظة من جهود تنموية وخدمية في مختلف القطاعات، ومؤكدًا استمرار الكنيسة في أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية، ودعمها لكل ما يسهم في خدمة المواطنين وتعزيز قيم المحبة والسلام والوحدة الوطنية