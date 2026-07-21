استشاري مناظير الجهاز الهضمي : عيش الشعير ليس مناسبًا لكل الناس رغم فوائده الصحية

أكد الدكتور حسام عامر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، أنّ مفهوم الغذاء الصحي لا يمكن تعميمه على جميع الأشخاص، موضحًا أن الطعام المناسب لشخص قد يكون غير مناسب لآخر بحسب حالته الصحية.

وذكر، أنّ كثيرًا من الأشخاص يلجؤون إلى الإنترنت أو محركات البحث أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعرفة أفضل الأطعمة الصحية، لكن «مش كل الأكل الصحي مناسب لكل الناس»، داعيًا إلى مراعاة طبيعة كل مريض قبل اتباع أي نظام غذائي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ عيش الشعير يُعد من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف الذائبة، وخاصة مادة «البيتا جلوكان»، التي تساعد على تحسين امتصاص الجلوكوز، وتنظيم مستويات السكر، وخفض الكوليسترول مع الاستخدام المنتظم، نتيجة مساهمتها في التخلص من الكوليسترول الموجود في العصارة المرارية.

وشدد في الوقت نفسه على أن هذه الفوائد لا تنطبق على جميع المرضى، موضحًا أن المصابين بالقولون العصبي أو بزيادة نمو بكتيريا الأمعاء الدقيقة (SIBO) قد يعانون من زيادة الغازات وانتفاخ البطن عند تناول هذا النوع من الألياف، لأن البكتيريا تتغذى عليها وتؤدي إلى زيادة التخمّر داخل الأمعاء، فيشعر المريض بأنه «كل ما ياكل يتعب».

وتابع، أن الألياف الغذائية تنقسم إلى نوعين؛ ألياف ذائبة وألياف صلبة، موضحًا أن الألياف الذائبة توجد في الشوفان والشعير والبقوليات مثل الفول والعدس والحمص، وكذلك في بعض الفواكه مثل التفاح والكمثرى والبرتقال، وهي مفيدة لتحسين بكتيريا الأمعاء لدى الأشخاص الأصحاء.

زيادة نمو البكتيريا

وواصل: «أما مرضى القولون العصبي ومرضى زيادة نمو البكتيريا في الأمعاء، فمن الأفضل لهم تجنب هذه الألياف، والاعتماد على خبز الدقيق الكامل المحتوي على الألياف الصلبة الموجودة في نخالة القمح وجنين القمح، لأنها لا تسبب التخمّر بنفس الصورة»، مؤكدًا أن اختيار نوع الألياف يجب أن يتم وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، وليس وفقًا لقاعدة عامة.