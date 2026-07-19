تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بحي المناخ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة.

رافق المحافظ الأستاذة شيماء العزبي ،رئيس حي المناخ،والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتفقدان أعمال تطوير ورفع كفاءة "شارع أسوان "بحي المناخ

حيث تابع المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء سير العمل ونسب التنفيذ لأعمال التطوير الجارية بالشارع، والتي تشمل رفع كفاءة الطريق، وتنفيذ البلدورات والأرصفة والجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين حركة المشاة، وإضفاء مظهر حضاري متكامل للشارع، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين.

كما تابعا أعمال تركيب البلدورات واستكمال الأرصفة، ووجه بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من تنفيذها بما يضمن جودة الأعمال واستدامتها

كما وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أهمية إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على رفع كفاءة الطرق فقط، بل تشمل أيضًا تطوير الأرصفة والبلدورات، وتحسين المظهر الحضاري، وتعزيز مستوى الخدمات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالبنية التحتية بمحافظة بورسعيد.