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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير 174 عمارة سكنية

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتابعان أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق سكنية
محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتابعان أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق سكنية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء مهندس  وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية وشارع العاشر من رمضان بحي الزهور، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتابعان أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق سكنية 

واستهل المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء جولتهما بمنطقة الطاقة الشمسية، حيث تابعا معدلات تنفيذ أعمال تطوير 55 عمارة سكنية، والتي تشمل استكمال أعمال البنية التحتية، وتنفيذ البلدورات وتسوية مناسيب الشوارع تمهيدا لاستكمال باقي مراحل التطوير وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما تفقدان أعمال التطوير بمنطقة البنك الأصفر، حيث اطلعا على معدلات تنفيذ أعمال تطوير 88 عمارة سكنية، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والبلدورات موجهين بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء جولتهما بتفقد أعمال التطوير بمنطقة عمر منخفض، والتي تشمل تطوير 31 عمارة سكنية، إلى جانب استكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والبنية التحتية مع التشديد على تكثيف الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المستهدفة.

كما تفقد المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع العاشر من رمضان، حيث تابعا أعمال الرصف، واستكمال تركيب البلدورات، ورفع كفاءة الأرصفة، وتركيب كشافات الإنارة، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بزيادة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير بالمناطق السكنية المطورة وشارع العاشر من رمضان مع الحفاظ على نظافة المناطق وإزالة مخلفات الأعمال أول بأول، بما يعزز المشهد الحضاري.

واطلع المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء على معدلات التنفيذ، ووجها بتكثيف الأعمال مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة، بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء، في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية والمحاور الرئيسية بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير بيئة عمرانية متطورة تليق بأبناء محافظة بورسعيد.

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