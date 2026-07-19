القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على قائد سيارة "ملاكى" بسلاح أبيض وإحداث إصابته وتحطيم سيارته ببورسعيد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 / الجارى تبلغ لقسم شرطة بور فؤاد بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل أسماك – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) ، طرف ثان: (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة بورسعيد) ، لخلافات مالية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى لسابقة عمله بالمحل المملوك له قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض ، وإحداثهم تلفيات بسيارتين ملك الطرفين.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





