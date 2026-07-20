قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لامين يامال بالعلم الفلسطيني في احتفال الفوز بالمونديال.. حقيقة صور وراءها تاريخ من الجدل
تقرير: غزة تعاني شح النقد والقيود الإسرائيلية تخنق الضفة الغربية
وزير الدفاع للرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو جسدت إرادة الشعب المصرى فى بناء دولة قوية مستقلة
عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية
بعد انتشار البن المغشوش.. شعبة البن تكشف حقيقة القهوة المتداولة وتحذر من مخاطرها
صحتهم تهمنا.. خريطة عيادات كبار السن بالمحافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
نجاح متواصل.. فريق طبي بمستشفيات الأزهر بدمياط ينقذ حياة طفل بعد استئصال ورم ضاغط على القلب
ترامب يطلب من رئيس الفيفا استضافة أمريكا لكأس العالم مرة أخرى
القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استمرار قواتها في حالة تأهب قصوى ضد إيران
الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة
الكونغو: فيروس إيبولا يحصد أرواح 930 شخصا من بين 2344 حالة إصابة مؤكدة
وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

وظائف وزارة العمل 2026
وظائف وزارة العمل 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام الشباب والخريجين بمتابعة أحدث فرص العمل التي تعلنها الجهات الحكومية، بالتزامن مع استمرار وزارة العمل في طرح وظائف جديدة ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف مناسبة بمختلف التخصصات، برواتب مجزية ومزايا وظيفية متنوعة.

وظائف وزارة العمل 2026

وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم (عمارات العبور)، برواتب شهرية تبدأ من 12 ألفا و800 جنيه، وتصل إلى 16 ألف جنيه، وفقا للتخصص والخبرة العملية المطلوبة.

التخصصات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:

مهندس ميكاترونكس براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
مهندس ميكانيكا براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
فني ميكانيكا براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
فني كهرباء براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.
ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.
توافر الخبرة العملية المطلوبة لكل تخصص.

وظائف وزارة العمل 2026

طريقة التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر الرقم 01227845174، مؤكدة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لتوفير وظائف لائقة للشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.

تسليم عقود عمل جديدة للشباب

وفي إطار جهودها لتوفير فرص تشغيل آمنة، سلم وزير العمل، حسن رداد، عقود عمل لعدد من الشباب المتخصصين في مجالات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية، وذلك ضمن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في بيروت.

وأكدت الوزارة أن هذه العقود تأتي في إطار التوسع في فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يضمن توفير فرص عمل رسمية تحفظ حقوق العاملين وتحد من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة.

مراجعة العقود قبل تسليمها

وحرص وزير العمل على مراجعة جميع بنود العقود قبل تسليمها للشباب، للتأكد من تضمنها كافة الحقوق المالية والقانونية، وضمان توافقها مع معايير العمل اللائق، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة للعامل المصري بالخارج.

كما أعرب الشباب الحاصلون على العقود عن تقديرهم لجهود الوزارة في توفير فرص عمل رسمية، مؤكدين أن التقديم من خلال القنوات الحكومية منحهم الثقة والضمان، وساهم في حمايتهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب أو السماسرة غير الشرعيين.

التوسع في فتح أسواق العمل الخارجية

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لفتح المزيد من أسواق العمل الخارجية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي والسفارات المصرية، بهدف توفير فرص تشغيل آمنة ولائقة للشباب، مع ضمان الحفاظ على جميع حقوقهم القانونية.

وظائف وزارة العمل 2026

وأشار إلى أن العامل المصري يحظى بسمعة طيبة في مختلف الأسواق الخارجية بفضل كفاءته وانضباطه، داعيا الشباب إلى الالتزام بقواعد العمل وتمثيل مصر بصورة مشرفة، مؤكدا أن نجاحهم يسهم في زيادة الطلب على العمالة المصرية وفتح مزيد من فرص التشغيل مستقبلا.

وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تواصل التنسيق مع المؤسسات وأصحاب الأعمال لاستكشاف فرص تشغيل جديدة، بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل، ويسهم في توفير وظائف كريمة للشباب داخل مصر وخارجها، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالاستثمار في العنصر البشري ودعم فرص التشغيل المستدام.

وزارة العمل وظائف وظائف جديدة وظائف وزارة العمل فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

البنزين

تجدد الصراع بين أمريكا وإيران يشعل أسعار الوقود.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

اسبانيا

شوبير: إسبانيا لقنت الأرجنتين درسًا في الكرة.. وفازت غصب عن الحكم وفيفا

الراحل هاني شنودة

كلمات مؤثرة من هاني شنودة عن النبي محمد قبل رحيله

الراحل هاني شنودة

مسيرة فنية استثنائية.. المهن الموسيقية تنعى هاني شنودة

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

مرصع بآلاف الكريستالات ويخطف الأنظار.. تفاصيل فستان شاكيرا في حفل ختام كأس العالم

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد