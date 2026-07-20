وظائف وزارة العمل برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

يتزايد اهتمام الشباب والخريجين بمتابعة أحدث فرص العمل التي تعلنها الجهات الحكومية، بالتزامن مع استمرار وزارة العمل في طرح وظائف جديدة ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف مناسبة بمختلف التخصصات، برواتب مجزية ومزايا وظيفية متنوعة.

وظائف وزارة العمل 2026

وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم (عمارات العبور)، برواتب شهرية تبدأ من 12 ألفا و800 جنيه، وتصل إلى 16 ألف جنيه، وفقا للتخصص والخبرة العملية المطلوبة.

التخصصات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل:

مهندس ميكاترونكس براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مهندس ميكانيكا براتب 16 ألف جنيه، بشرط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

فني ميكانيكا براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

فني كهرباء براتب 12 ألفا و800 جنيه، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

توافر الخبرة العملية المطلوبة لكل تخصص.

وظائف وزارة العمل 2026

طريقة التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر الرقم 01227845174، مؤكدة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لتوفير وظائف لائقة للشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.

تسليم عقود عمل جديدة للشباب

وفي إطار جهودها لتوفير فرص تشغيل آمنة، سلم وزير العمل، حسن رداد، عقود عمل لعدد من الشباب المتخصصين في مجالات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية، وذلك ضمن فرص العمل التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في بيروت.

وأكدت الوزارة أن هذه العقود تأتي في إطار التوسع في فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يضمن توفير فرص عمل رسمية تحفظ حقوق العاملين وتحد من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة.

مراجعة العقود قبل تسليمها

وحرص وزير العمل على مراجعة جميع بنود العقود قبل تسليمها للشباب، للتأكد من تضمنها كافة الحقوق المالية والقانونية، وضمان توافقها مع معايير العمل اللائق، بما يوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة للعامل المصري بالخارج.

كما أعرب الشباب الحاصلون على العقود عن تقديرهم لجهود الوزارة في توفير فرص عمل رسمية، مؤكدين أن التقديم من خلال القنوات الحكومية منحهم الثقة والضمان، وساهم في حمايتهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب أو السماسرة غير الشرعيين.

التوسع في فتح أسواق العمل الخارجية

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لفتح المزيد من أسواق العمل الخارجية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي والسفارات المصرية، بهدف توفير فرص تشغيل آمنة ولائقة للشباب، مع ضمان الحفاظ على جميع حقوقهم القانونية.

وظائف وزارة العمل 2026

وأشار إلى أن العامل المصري يحظى بسمعة طيبة في مختلف الأسواق الخارجية بفضل كفاءته وانضباطه، داعيا الشباب إلى الالتزام بقواعد العمل وتمثيل مصر بصورة مشرفة، مؤكدا أن نجاحهم يسهم في زيادة الطلب على العمالة المصرية وفتح مزيد من فرص التشغيل مستقبلا.

وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تواصل التنسيق مع المؤسسات وأصحاب الأعمال لاستكشاف فرص تشغيل جديدة، بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل، ويسهم في توفير وظائف كريمة للشباب داخل مصر وخارجها، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالاستثمار في العنصر البشري ودعم فرص التشغيل المستدام.