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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وزارة العمل تعلن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. تفاصيل

وزارة العمل تعلن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. تفاصيل
وزارة العمل تعلن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. تفاصيل
ولاء عادل

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يوليو 2026، عن توفير مجموعة من فرص العمل الجديدة للشباب في عدد من الشركات الخاصة، وذلك في تخصصات هندسية وفنية، برواتب شهرية تبدأ من 9 آلاف جنيه وتصل إلى 16 ألف جنيه، في إطار جهودها لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل.

أولًا: وظائف بمدينة 6 أكتوبر

طرحت إحدى الشركات العاملة في مجال تجميع وتصنيع المعدات بمدينة 6 أكتوبر عددًا من الوظائف، جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

  • مهندس مبيعات (3 وظائف).
  • فني صيانة (وظيفتان).

شروط التقديم

  • الحصول على مؤهل جامعي.
  • أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و27 عامًا.
  • خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الوظيفة.

الرواتب

تتراوح الرواتب الشهرية بين 9 آلاف و11 ألف جنيه، ويتم تحديد الراتب النهائي وفقًا لخبرة المتقدم وكفاءته.

مقر العمل

المنطقة الصناعية بمنطقة سامي سعد بمدينة 6 أكتوبر.

التواصل

للاستفسار والتقديم يمكن التواصل عبر الرقم:
01020203354.

ثانيًا: وظائف بشركة خدمات فنية في صلاح سالم

كما أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الخدمات الفنية بمنطقة صلاح سالم (عمارات العبور)، في عدد من التخصصات الهندسية والفنية، برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.

الوظائف المطلوبة

  • مهندس ميكاترونيكس براتب 16 ألف جنيه (خبرة 3 سنوات).
  • مهندس ميكانيكا براتب 16 ألف جنيه (خبرة 5 سنوات).
  • فني ميكانيكا براتب 12.8 ألف جنيه (خبرة 5 سنوات).
  • فني كهرباء براتب 12.8 ألف جنيه (خبرة 5 سنوات).

شروط التقديم

  • الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط وفقًا لطبيعة الوظيفة.
  • ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.
  • توافر الخبرة المطلوبة لكل تخصص.

التواصل

يمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الرقم:
01227845174.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير وظائف لائقة للشباب، ودعم احتياجات القطاع الخاص بالكوادر المؤهلة، بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات المهنية للمتقدمين.

وظائف فرص عمل وظيفة فرصة عمل وزارة العمل

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