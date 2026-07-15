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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق الطريق الساحلي بو غاز نيو مارينا

خلال الجولة
خلال الجولة
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع نفق الطريق الساحلي "بوغاز نيو مارينا"، ضمن مشروعات جهاز القرى السياحية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والعمرانية بمركز مارينا السياحي ومدينة العلمين الجديدة.

وفي بداية الجولة  أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف من المشروع هو ربط البحيرات الشمالية بمارينا ببحيرات نيو مارينا الجنوبية، من خلال إنشاء "نفق مائي" لتحسين جودة المياه ومنع ركودها داخل البحيرات الجنوبية، بما يسهم في دعم الأنشطة السياحية والترفيهية داخل نيو مارينا، ورفع القيمة الاستثمارية والجمالية لمركز مارينا السياحي.

كما أكدت وزيرة الإسكان الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، مع تكثيف الجولات التفقدية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، والإسهام في التنمية العمرانية والسياحية التي تشهدها مارينا والعلمين الجديدة.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول المشروع من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، الذي أوضح أن النفق المائي بعرض 16 متراً وطول يقارب 650 متراً، ويعمل على تحسين حركة المياه وتحقيق الربط الهيدروليكي بين المسطحات المائية، مما ينعكس إيجابياً على البيئة المائية، إلى جانب تعزيز كفاءة التشغيل للمنطقة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي بالذكاء الاصطناعي حول المشروع استعرض مرور عدد من اللانشات والمراكب عبر النفق، واطلع رئيس الوزراء من نقطة مشاهدة على أعمال تبطين النفق، حيث أشار المهندس أحمد مصطفى إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال أساسات عميقة باستخدام عدد 655 خازوقاً خرسانياً مسلحاً بقطر 1.5 متر، وتتراوح أطوالها بين 42 إلى 48 متراً، وذلك لضمان الاستقرار الإنشائي للنفق وتحمل الأحمال المختلفة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية أن المشروع تم البدء في تنفيذه في إبريل 2025، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل نهاية العام الجاري.

وزيرة الإسكان بوغاز نيو مارينا مركز مارينا السياحي العلمين

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