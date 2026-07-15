الإمارات: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها

أدانت الإمارات، تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقالت الإمارات، إن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وأضافت: "نتضامن مع البحرين والكويت والأردن وندعم كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لما وصفته باستهداف عدد من المراكز الحدودية في الكويت، ومنصة حفر بحرية، والقنصلية السعودية في مدينة البصرة العراقية، إلى جانب ناقلتي نفط إماراتيتين، فضلًا عن استمرار استهداف إيران لكل من الأردن والبحرين وقطر.