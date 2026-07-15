رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار إيران في استهداف عدد من دول المنطقة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، استمرار إيران في تهديد أمن المنطقة واستقرارها باستهداف عدد من الدول، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حسن الجوار.

كما أدانت الرابطة، في بيان لها، استهداف إيران لعدد من المراكز الحدودية الكويتية، ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، والاعتداءات التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وجدد البيان التنديد بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من دول المنطقة، والتي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت الرابطة التضامن الكامل مع تلك الدول في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.