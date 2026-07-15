فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أسطول البحر الأسود في تدمير 4 زوارق أوكرانية مسيرة ، مشيرة إلى أن وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 325 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد تمكنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" من تحسين وضعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 215 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 465 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بتشكيلات من ألوية الهجوم الآلي والجبلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 60 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 220 جنديا و3 مدرعات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية قائلة : قوات الدفاع الجوي أسقطت 558 طائرة مسيرة أوكرانية و8 قنابل جوية موجهة خلال الـ24 ساعة الماضية.