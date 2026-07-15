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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 10 آلاف في واقعة وفاة إياد بحمام سباحة غزل المحلة

الطفل إياد المتوفي بحمام السباحه بنادي غزل المحلة
الطفل إياد المتوفي بحمام السباحه بنادي غزل المحلة
الغربية أحمد علي

قرر قاض المعارضات بمحكمة ثان المحلة بمحافظة الغربية اليوم سبيل 4 متهمين بكفالة 10 آلاف في واقعة وفاة الطفل إياد أثناء تدريبات حمام سباحة غزل المحلة علي ذمة التحقيقات الجارية .

قرار عاجل باخلاء سبيل المتهمين 

وكان رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية قرر حبس  4 متهمين في واقعة وفاة طفل  إياد محمد عبد الله 9 سنوات أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة  4 ايام علي ذمة التحقيقات عقب ورود تقارير فنية وتحريات المباحث حول الواقعة.

حبس نيابي 

وكان المئات من الأسر والعائلات قد شيعة  عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الششتاوي جنازة الطفل إياد محمد عبد الله في مشهد جنائزي مهيب عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام سباحة بنادي غزل المحلة ودفنه بمثواه الاخير بمقابر أسرته.

صدمة الأسرة 

كما انهارت والدة الطفل في مشهد مبكي حزنا على فراق نجلها وسط مواساة جيرانها واهلها وذويها حال دفنه بمقابر الششتاوي .

كما صرحت النيابة العامة بإنهاء إجراءات  دفن الطفل إياد محمد عقب وفاته أثناء تدريباته بحمام السباحه بنادي غزل المحلة وتسليم جثمانه إلى ذويه ودفنه بمعرفه أهله وذويه.

تحرك عاجل من النيابة 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة طفل صغير أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة والتأكد من وجود شبهات إهمال في الواقعة من عدمه.

كما وجهت النيابة العامة بالتحقيق وسماع أقوال مدير مبني حمام السباحة بنادي غزل المحلة وأخرين للوقوف علي اسباب الحقيقية للوفاة والتأكد من وجود شبهات إهمال في وفاة الطفل من عدمه .

توجيهات وزارة الشباب والرياضة 

وكان اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أعطي  توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحه بنادي غزل المحلة.

رواية شهود عيان 

كما أفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات اجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.


تفاصيل الواقعة 


وكان حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهد  وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

نقل الطفل مصابا 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "إياد محمد عبد الله " 10 سنوات الي مشرحة مستشفى نادي غزل المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية اخلاء سبيل متهمين كفالة 10 آلاف جنيه غزل المحلة حمام السباحة

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