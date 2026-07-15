الفلبين وسنغافورة تؤكدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ورئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، اليوم الأربعاء، على الشراكة الراسخة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

جاء ذلك في اجتماع عقده ماركوس الابن مع وونج خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى سنغافورة وتستغرق ثلاثة أيام، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وأضافت القناة أن وونج وماركوس بحثا سبل توسيع التعاون في التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية الاجتماعية، كما اتفقا على السعي لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة من شأنها أن تعود بمزيد من الفائدة على البلدين.

وتأتي الزيارة في ظل استعداد الفلبين - الرئيس الدوري الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - تسليم رئاسة الرابطة إلى سنغافورة العام المقبل.