بدء تصوير الجزء الجديد من سلسلة "سيد الخواتم" في نيوزيلندا

أعلنت استوديوهات Warner Bros. Pictures رسميًا عن بدء تصوير فيلم الفانتازيا 1The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum في نيوزيلندا، ليعود الجمهور من جديد إلى عالم "الأرض الوسطى" (Middle-earth) الساحر تحت قيادة صُنّاع الثلاثية التاريخية الأصلية.

تفاصيل فيلم الفانتازيا 1The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

وقد رافق الإعلان الرسمي مقطع فيديو ترويجي من كواليس اليوم الأول للتصوير، ظهر فيه النجم والمخرج البريطاني أندي سيركيس الذي يتولى إخراج هذا الجزء إلى جانب تجسيد شخصيته الأيقونية "غولوم"— وهو يدخل متحمسًا إلى استوديو التقاط الحركة (Motion Capture) التابع لشركة المؤثرات البصرية الشهيرة Wētā FX، وفي لقطة تفاعلية مميزة، ارتدى سيركيس بدلة تقاط الحركة وتخذ وضعية "غولوم" المنحنية الشهيرة على صخرة خشبية داخل الاستوديو، مطلقًا صرخته الأيقونية إيذانًا ببداية التصوير، عودة "الآباء الروحيين" ومواقع تصوير مألوفة

الفيلم الجديد لا يعيد سيركيس أمام وخلف الكاميرا فحسب، بل يشهد عودة "الحرس القديم" للسلسلة؛ حيث يشارك المخرج الأسطوري الحائز على الأوسكار بيتر جاكسون كمنتج رئيسي للعمل، إلى جانب الكاتبتين شريكتي النجاح "فران والش" و"فيليبا بوينز" اللتين تشرفان على تطوير السيناريو لضمان الحفاظ على الهوية البصرية والدرامية للثلاثية الأصلية.

ولم تقتصر الإثارة على الاستوديو المغلق؛ بل كشف الفيديو الترويجي عن لقطات جوية خاطفة لمرتفعات نيوزيلندا الجبلية الوعرة، وهي نفس المواقع الطبيعية التي شهدت تصوير مشاهد تسلق "فرودو" و"سام" في فيلم The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)، وهي المناطق التي شهدت اللقاء الأول للشخصيتين مع غولوم.

يركز الفيلم الجديد على استكشاف الجوانب الغامضة وغير المحكية في رحلة "غولوم" والبحث عنه، وهي تفاصيل لم تمنحها الثلاثية الأصلية مساحة كافية. ومن المتوقع أن يمتد التصوير والعمليات الفنية المعقدة في نيوزيلندا لعدة أشهر نظراً للاعتماد الكثيف على المؤثرات البصرية وتصميم المعارك الملحمية.

هذا وقد حددت استوديوهات Warner Bros رسميًا يوم 17 ديسمبر 2027 كموعداً لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية حول العالم، ليكون الحدث السينمائي الأبرز لموسم أعياد الميلاد لعام 2027، وتوزعه في مصر يونايتد موشن بيكتشر يوم 16 ديسمبر 2027.