المهرجان القومي للمسرح يواصل استعداداته النهائية لانطلاق الدورة التاسعة عشرة

تتواصل على قدم وساق الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تنطلق يوم 25 يوليو الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من كبار الفنانين والمسرحيين وصناع الثقافة.

ويباشر الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، متابعة التجهيزات الأخيرة الخاصة بحفل الافتتاح، من خلال اجتماعات مكثفة مع اللجان التنفيذية والتنظيمية، للاطمئنان على جاهزية جميع التفاصيل الفنية واللوجستية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحفل وفق أعلى مستوى من الاحترافية والتنظيم.

محمد رياض

ويحرص رئيس المهرجان على متابعة سير العمل بمختلف اللجان، والتنسيق المستمر بين فرق الإعداد والإنتاج والإخراج، إلى جانب الوقوف على التجهيزات الخاصة باستقبال ضيوف المهرجان، وتجهيزات المسرح، والعروض الفنية، وكافة العناصر التنظيمية، بما يضمن خروج حفل الافتتاح بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان القومي للمسرح المصري وتاريخه.

وأكد الفنان محمد رياض أن الدورة التاسعة عشرة تمثل امتدادًا لرؤية المهرجان في دعم الحركة المسرحية المصرية، وتعزيز دوره كمنصة للاحتفاء بالإبداع المسرحي، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل تبذل جهودًا كبيرة استعدادًا لانطلاق الفعاليات، بما يحقق انطلاقة تليق بقيمة المسرح المصري وريادته.

ومن المقرر أن تشهد الدورة التاسعة عشرة برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية، وندوات فكرية، وورشًا تدريبية، ولقاءات مفتوحة مع كبار الفنانين والمبدعين، في إطار رؤية المهرجان الرامية إلى دعم الإبداع المسرحي، واكتشاف المواهب، وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من صناع المسرح.