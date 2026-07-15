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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب إسبانيا : مكالمة الملك مصدر فخر لنا .. والخطوة الأخيرة هي الأصعب

دي لا فوينتي
دي لا فوينتي
عبدالله هشام

أعرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن سعادته بالفوز على فرنسا في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وأضاف دي لا فوينتي خلال تصريحاته : مكالمة ملك إسبانيا مصدر فخر كبير لنا أن يتصل بنا ملكنا، وأن يهتم بنا، ويطمئن علينا، ويُظهر اهتمامه بنا، ويشجعنا باستمرار.

وواصل : إنه أعظم مصدر فخر بالنسبة لنا، أن نكون سببًا في إسعاد بلد بأكمله خرج إلى الشوارع، بفضل جيل استثنائي من لاعبي كرة القدم، يتمتع بعقلية وسلوك يُحتذى به، ويجسد الكثير من القيم.

وأردف: أشعر بفخر كبير، وأكرر، عندما أرى بلدًا موحدًا ومجتمعًا حول هدف واحد، لذا، دعونا نستمتع بهذه اللحظة.

واختتم مدرب إسبانيا تصريحاته قائلا : لا تزال هناك خطوة أخرى، ومن الواضح أنها الأصعب دائمًا، علينا أن نتحسن، وهذا ما نعمل عليه.

منتخب إسبانيا فرنسا كأس العالم 2026 ملك إسبانيا

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