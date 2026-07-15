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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العدل يفتتح قاعة المؤتمرات بمحكمة استئناف الإسكندرية

قاعة مؤتمرات محكمة الاستئناف بالإسكندرية
قاعة مؤتمرات محكمة الاستئناف بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة ومكتب التصديقات، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وذلك ضمن خطة تطوير المنشآت القضائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، وعدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية، حيث تفقد وزير العدل القاعة الجديدة واطلع على تجهيزاتها الحديثة، التي تستهدف استضافة المؤتمرات والفعاليات القضائية والبرامج التدريبية، بما يدعم تأهيل أعضاء الجهات القضائية ورفع كفاءة العمل.

كما شملت الجولة زيارة المتحف الملحق بمحكمة الاستئناف، الذي يضم مقتنيات ووثائق توثق جانبًا من تاريخ القضاء بالإسكندرية، قبل افتتاح مكتب التصديقات الجديد، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصديق على المحررات الرسمية وتخفيف العبء على المواطنين، من خلال تقديم الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا وكفاءة.

وأكد وزير العدل أن تطوير مقار المحاكم يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث منظومة العدالة، تشمل تحسين البنية التحتية، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وجودة، بما يواكب خطة الدولة لتطوير المرافق الحكومية.

من جانبه، أكد المستشار راغب عشيبة أن افتتاح قاعة المؤتمرات ومكتب التصديقات يمثل خطوة جديدة نحو تحسين بيئة العمل داخل محكمة استئناف الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين، ودعم كفاءة المنظومة القضائية.

ويأتي افتتاح المشروعين ضمن سلسلة من أعمال التطوير التي تنفذها وزارة العدل بالمحاكم على مستوى الجمهورية، بهدف تحديث المرافق القضائية وتوفير بيئة عمل عصرية تواكب متطلبات المرحلة الحالية وتدعم تحقيق العدالة الناجزة.

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