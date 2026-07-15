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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لعضوية برلمان شباب مصر 2026 بالوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة التعلم المستمر ومشاركة النشئ والشباب تنفيذ المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام إلى «برلمان شباب مصر 2026» (نموذج محاكاة مجلس النواب)، وذلك بمركز شباب التنمية الشبابية بالخارجة في الوادي الجديد.

اكتشاف وتأهيل الكوادر الشبابية
 

و جرت المقابلات للشباب والفتيات الراغبين في الانضمام إلى البرلمان، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة الممثلة فى الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب (الإدارة العامة للتثقيف السياسي وبرلمان النشء والشباب)على اكتشاف وتأهيل الكوادر الشبابية، وتنمية قدراتهم القيادية والمجتمعية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الإيجابية في مختلف القضايا الوطنية.

جدير بالذكر أن  «برلمان شباب مصر» يُعد أحد أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة لإعداد جيل واعٍ يمتلك ثقافة الحوار وأدوات العمل البرلماني، ويعزز قيم المشاركة والمسؤولية الوطنية، كما أن المقابلات تستهدف اختيار أفضل العناصر الشبابية وتُجرى على مدار عدة أيام لاختيار مجموعة متميزة من الشباب للانضمام إلى نموذج المحاكاة، والاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي يقدمها البرلمان، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة،  ورعاية حنان مجدى محافظ الوادى الجديد،  وتوجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

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