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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي

تعد مواجهة إنجلترا والأرجنتين ، والتي ستقام ضمن نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026 واحدة من أبرز المباريات الكلاسيكية في تاريخ المونديال.

 وفيما يلي نرصد لكم  أبرز الأرقام المرتبطة بتاريخ المواجهات قبل اللقاء المرتقب:

خسر منتخب إنجلترا مباراتين فقط من 14 مواجهة ضد الأرجنتين إذ فاز في 6 وتعادل في 6، لكن آخر هزيمة كانت في كأس العالم، حين خسر 1-2 في 1986 بفضل ثنائية دييغو مارادونا.

وستكون هذه المباراة السادسة للأرجنتين ضد إنجلترا في كأس العالم، حيث فاز المنتخب الأرجنتيني في مباراة وتعادل في 2 وخسر 2 علماً أن المباراة بين المنتخبين في ثمن نهائي كأس العالم 1998 انتهت بالتعادل في وقتيها الأصلي والإضافي (2-2) قبل أن تحسمها الأرجنتين بركلات الترجيح (4-3).

ولم يتعرض منتخب إنجلترا للهزيمة في آخر خمس مواجهات دولية ضد الأرجنتين إذ فوز في 2 وتعادل في 3، محققاً الفوز في آخر مباراتين على التوالي، وكانت أحدثهما الفوز وديّاً بنتيجة 3-2 في نوفمبر 2005 بفضل ثنائية مايكل أوين وهدف واين روني.

وفاز منتخب الأرجنتين في جميع مبارياته الست في كأس العالم 2026، وهي الآن أطول سلسلة انتصارات متتالية له في تاريخ البطولة.

وتأهل منتخب إنجلترا لنصف النهائي في أربع بطولات كبرى منذ عام 2018 (كأس العالم/بطولة أمم أوروبا)، وهي حصيلة مساوية لما كان قد تأهله له في تاريخه قبل كأس العالم 2018 (4).

وستكون هذه سادس مباراة لنصف نهائي كأس العالم لمنتخب الأرجنتين، ونجح بالتأهل من كل مواجهاته الخمس السابقة في هذه المرحلة من البطولة، وهي أعلى نسبة نجاح بـ100% في تاريخ البطولة.

ويسعى توماس توخيل أن يصبح رابع مدرب يصل إلى نهائي كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده، والأول منذ إرنست هابل (النمسا) مع هولندا في عام 1978.

وبعد الفوز بكأس العالم 2022، يتطلع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن يصبح سابع مدرب في تاريخ كأس العالم يقود فريقه في نهائيين، وثاني مدرب يحقق ذلك للأرجنتين بعد كارلوس سلفادور بيلاردو (1986 و1990).

في هذه البطولة، سجل ثنائي إنجلترا هاري كاين وجود بيلينغهام ستة أهداف لكل منهما، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشهد فيها أي منتخب تسجيل اثنين من لاعبيه 6 أهداف أو أكثر في ذات النسخة.

وسجل منتخب الأرجنتين 17 هدفاً في كأس العالم 2026، وهي الحصيلة الأكبر بين جميع المنتخبات، ويحتاج لهدفٍ واحد فقط لمعادلة أفضل رصيد له على الإطلاق وهو 18 هدفاً والذي كان قد حققه في كأس العالم 1930 عندما وصل للنهائي قبل الخسارة 2-4 أمام الأوروغواي.

و أصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب في سجلات أوبتا (منذ 1966) يساهم بـ 10 أهداف أو أكثر في نسختين من كأس العالم (2022 و2026) بعد كيليان مبابي (2022 و2026). وطوال مسيرته في كأس العالم، جاءت تمريرات ميسي الحاسمة العشر لـ10 لاعبين مُختلفين.

وفي حال مشاركة هاري كين مع منتخب بلاده اليوم، ستكون هذه المباراة الدولية رقم 121 مع إنجلترا، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب (باستثناء حرّاس المرمى) في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة. فقط حارس المرمى بيتر شيلتون (125) شارك في مباريات أكثر مع إنجلترا.

مواجهة إنجلترا والأرجنتين نصف نهائي كأس العالم FIFA 2026 تاريخ المونديال منتخب إنجلترا كأس العالم

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