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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026.. قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة

إنجلترا والأرجنتين
إنجلترا والأرجنتين
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب أتلانتا حيث يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخب إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ووصل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعد سلسلة من الانتصارات في الأدوار الإقصائية، حيث تجاوز الكونغو الديمقراطية ثم المكسيك، قبل أن يحسم مواجهة النرويج ويؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب.

ونجح منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، في الوصول لمشواره بنجاح بعدما تخطى كاب فيردي، ثم مصر، قبل أن يحسم مواجهة سويسرا، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

وتنطلق مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينتظر المنتخب الإسباني، الذي حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على فرنسا، الفائز من مواجهة الليلة، على أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتحديد بطل العالم.

قناة مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأرجنتين وإنجلترا

الأربعاء، 15 يوليو 2026 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

تردد القنوات الناقلة: 
شبكة beIN Sports (الناقل الحصري):

تذاع عبر قنوات beIN MAX

القنوات المجانية الناقلة:

بث المباراة مجاناً عبر القنوات الجزائرية على قمر النايل سات بالترددات التالية:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

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