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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يعترف بقوة منتخب إنجلترا

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
مجدي سلامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يصطدم المنتخب الأرجنتيني بنظيره الإنجليزي في مباراة مرتقبة، ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026.

ولم يسبق لنجم "التانجو" وأن واجه إنجلترا، ليصبح المنتخب رقم 63 الذي يلعب ضده في مسيرته الدولية الحافلة.

وأظهر ليونيل ميسي حماسه الكبير لمواجهة "الأسود الثلاثة"، وقال في تصريحات صحفية: "مواجهة إنجلترا ستكون مميزة، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها ضدها".

وأضاف: "لقد لعبت ضد معظم المنتخبات باستثناء إنجلترا، إنه فريق كبير وقوة كروية، ومن المثير دائماً مواجهة مثل هؤلاء المنافسين".

وتابع: "إنها مباراة نصف نهائي كأس العالم، الآن سنرتاح ونستعد لها، لقد بذلنا جهداً ضخماً، بعد خوض شوطين إضافيين ثم مباراة أخرى، وأحياناً يظهر ذلك جلياً".

مباريات ميسي

وخاض ميسي 205 مباريات مع الأرجنتين، سجّل خلالها 125 هدفاً وقدّم 64 تمريرة حاسمة.

وكانت أول مباراة دولية لميسي مع الأرجنتين ضد المجر ودياً في أغسطس 2005، بينما لعب أول مباراة كأساسي أمام بيرو، شهر أكتوبر لذات السنة، وسجّل أول هدف دولي أمام كرواتيا في مارس 2006.

المنتخب الأرجنتيني الإنجليزي نهائي كأس العالم 2026

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