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حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل المشادة التي جمعته بحكم مباراة المنتخب أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه اعترض على بعض القرارات التحكيمية التي رأى أنها أثرت على سير اللقاء.

وأوضح حسن، خلال ظهوره في برنامج “معكم” عبر قناة “ON E”، أنه حاول الاعتراض وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلًا للحكم عبارة “غير عادل” اعتراضًا على قراراته، إلا أن الحكم أشهر له البطاقة الصفراء، وكان على وشك إشهار البطاقة الحمراء بسبب استمرار الاحتجاج.

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن موقف جمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المباراة، موضحًا أن قائد منتخب الأرجنتين حاول الحديث معه وسأله عن سبب اعتراضه، لكنه فضل عدم الدخول في أي نقاش حتى لا تتطور الأمور إلى احتكاك لفظي داخل أرض الملعب.

وأضاف حسام حسن أن ميسي بدا متأثرًا بما قدمه منتخب مصر خلال المباراة، مشيرًا إلى أن قائد الأرجنتين شعر بصعوبة المواجهة، وهو ما انعكس على حالته بعد نهاية اللقاء.

وعن رفعه علم فلسطين خلال البطولة، أكد حسام حسن أنه يشعر بالفخر بهذا الموقف، مشددًا على أنه لا يندم عليه، حتى مع سؤاله عما إذا كان هذا الأمر قد تسبب في خسارة المنتخب، مؤكدًا أن دعمه للقضية الفلسطينية نابع من قناعة شخصية.

وأشاد حسام حسن بالمستوى الذي يقدمه عمر مرموش، مؤكدًا أنه من أهم لاعبي المنتخب ويجب الاستفادة من إمكاناته بالشكل الأمثل، موضحًا أن اللاعب قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، لكنه لم يكن موفقًا في التعامل مع الفرصة الأخيرة التي سنحت له.

وأشار المدير الفني إلى أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغوطًا كبيرة على منتخب مصر بسبب القرارات التحكيمية، معتبرًا أن الإنذارات واحتساب الأخطاء جاءت ضد لاعبيه بصورة أثرت على الأداء، إلى جانب تعرض الفريق لخمس إصابات خلال اللقاء، شملت إمام عاشور، ومصطفى زيكو، وهيثم حسن، ومهند لاشين، وكريم حافظ، وهو ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تغييرات اضطرارية.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أنه شعر بالحزن عقب نهاية المباراة، وظل يتساءل عن سبب ضياع فرصة تحقيق الفوز بعدما كان المنتخب قريبًا من كتابة إنجاز تاريخي، قبل أن يوجه الشكر للاعبين على ما قدموه من أداء وروح قتالية طوال المباراة، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة طوال مشواره في البطولة.


 

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم الارجنتين

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