مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج

في واقعة صادمة كشفت عن محاولة إغراق الأسواق بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمكنت الأجهزة المعنية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين ومراقبة الأغذية والطب البيطري، من ضبط طن و100 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة داخل أحد العقارات القديمة بناحية أولاد حمزة.

ماذا حدث؟

وجاءت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات أفادت بقيام أحد الجزارين باستغلال عقار مهجور بعيدًا عن أعين الرقابة، كمكان لإعداد وتجهيز كميات من اللحوم مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها وبيعها للمواطنين داخل الأسواق، في مخالفة صارخة للقانون وتهديد مباشر لصحة المواطنين.

وعلى الفور، تم التنسيق بين الجهات المختصة لتنفيذ حملة مكبرة بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمشاركة الجهات الرقابية المختصة، حيث تم مداهمة المكان خلال حملة ليلية، أسفرت عن ضبط الكميات المشار إليها والتحفظ عليها قبل وصولها إلى المستهلكين.

وكشفت الحملة عن وجود كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تم إعدادها في ظروف غير صحية داخل العقار القديم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها وكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج لمواجهة محاولات الغش التجاري وضبط الأسواق، والتصدي للمتلاعبين بصحة المواطنين، خاصة في ظل تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يحاول تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك أو الإضرار بصحة المواطنين.