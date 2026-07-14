أيمن سلامة: حق الأداء العلني معمول به عالميًا.. والمغرب التجربة العربية الوحيدة في تفعيله

أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، أن حق الأداء العلني ليس مطلبًا مستحدثًا، وإنما حق قانوني أقرته الاتفاقيات الدولية وتعمل به غالبية دول العالم، مشيرًا إلى أن تطبيقه ما زال محدودًا في المنطقة العربية، باستثناء المغرب التي تعد التجربة العربية الأبرز في هذا المجال.

وقال سلامة، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن حق الأداء العلني يعود إلى اتفاقيات دولية قديمة أُقرت منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويتم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلى جانب دول غربية أخرى.

وأشار إلى أن مصر أقرت هذا الحق بعد انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية "الجات"، وهو ما انعكس على التشريعات المحلية من خلال إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ثم صدور مذكرته التفسيرية عام 2005.

وأضاف أن القانون المصري تضمن تنظيم حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني، إلا أن هذا الحق ظل لفترات طويلة دون تفعيل فعلي داخل قطاعي السينما والدراما، رغم وجود النصوص القانونية المنظمة له.

ولفت رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية إلى أن تأسيس الجمعية جاء عقب صدور المذكرة التفسيرية للقانون، بمشاركة عدد من كبار الكتاب، من بينهم الراحلون محفوظ عبد الرحمن، وأسامة أنور عكاشة، وفيصل ندا، ووحيد حامد، بهدف الدفاع عن حقوق المؤلفين والعمل على تفعيلها.

رئاسة الجمعية

وأكد سلامة أن مسار المطالبة بتفعيل حق الأداء العلني استمر عبر مجالس إدارة الجمعية ورؤسائها المتعاقبين، بداية من الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن وحتى رحيله عام 2017، مرورًا بالكاتب الراحل بشير الديك الذي تولى رئاسة الجمعية حتى عام 2024، وصولًا إلى رئاسته الحالية للجمعية.