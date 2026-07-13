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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد أمين يعلق على أزمة حق الأداء العلني: لا تتعارض مع الاستثمار

احمد امين
احمد امين
سارة عبد الله
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علق الفنان أحمد آمين على الجدل المثار بشأن حق الأداء العلني بعد الخلاف بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية.

وقال أحمد أمين فى منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “كلام كتير بيدور عن حق الاداء العلنى اليومين دول ومصدعينكم انا عارف.. ناس كتير هتقول واحنا مالنا فحبيت احكيلكم الموضوع ببساطة”.

وأضاف: “أى أغنية قديمة بتسمعها أو فيلم أو عمل فنى بيتعرض بيبقى فيه صناع كتير علاقتهم بالعمل ده عمرها ما بتخلص.. هما ابتكروه من سنين وده شغلهم وفكرهم، السؤال بقى.. هل ينفع ان العمل يعيش ويفضل يأثر على سمعة الفنان ويفضل يسعد ناس أكتر منغير ما يكون للصانع ده حق فى انه ياخد ولو عائد بسيط من اللى بيرجع من إعادة عرض الأعمال دي”.

وتابع: “ده اسمه فى الفن حق الاداء العلنى.. وده قانون قديم بالمناسبة من 2002 ومطبق فى أغلب دول العالم.. وفكرته مفعلة جدا على اليوتيوب مثلا.. وبيفضل صانع المحتوى يكسب عائد من من كل مشاهداته طول ما فيه ناس بتتفرج.. وكمان بيحمى اللى عامل الفيديو ده وما بيسمحش حد ياخد شغله وينزله فى مكان تاني”.

واختتم: “فيه فنانين (والقصص كتير) انتهت حياتهم بظروف صعبة جدا فى حين انه عنده رصيد ضخم جدا من الأعمال بتتعرض لغاية النهارده، أنا مع تفعيل قانون حق الأداء العلنى.. وعمر ما حماية حقوق المبدعين ما هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين وأصحاب الأعمال بالعكس احنا كلنا فى مركب واحدة.. كلنا نفسنا فى صناعة أقوى قادرة تكمل وتسعد جمهور كبير كل يوم”.

وكان المنتج ياسر جلال، رئيس غرفة صناعة السينما، قد علق على الجدل الدائر بشأن «حق الأداء العلني»، موضحًا أن الأزمة ترجع إلى تفسير قانون الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية».

وقال هشام عبدالخالق: «الاستناد في هذه القضية يكون إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، الذى ينص على حق الأداء العلنى للمؤلف أو كاتب السيناريو.. وفى عام 2005 أُنشئت جمعية المؤلفين والملحنين، وأصبحت تحصل على حقوق الأداء العلني الخاصة بالموسيقى، لكن من المفترض أن يكون للمؤلف أيضًا حق مماثل».

وأضاف: «القانون ينص على أنه إذا لم يتضمن العقد اتفاقًا صريحًا بشأن حق الأداء العلنى، فإن الممثل يحصل على أجره مرة واحدة، وكذلك المؤلف، ولا يترتب على ذلك أى حق أداء علنى إضافي».

وتابع: «الفنان ياسر جلال قال لى إنهم لن يحصلوا على أى أموال من المنتجين، وإنما من القنوات التى تعرض الأعمال، فقلت له إن هناك سوء فهم للقانون، لأن النص يتحدث عن الحقوق المجاورة، وهى حقوق يمكن الاتفاق عليها أو استبعادها بالعقد.. وفى نهاية الحديث قال لى: خلاص هنقعد مع بعض ونتناقش».

وأوضح رئيس غرفة صناعة السينما أن الفنان ياسر جلال اتجه بعد ذلك إلى النقابات الفنية، مضيفًا: «بدأت النقابات تخبر الفنانين والعاملين بأنهم سيحصلون على مبالغ مالية كلما عُرض الفيلم على إحدى القنوات، وهو ما جعل كثيرين يرحبون بالفكرة».

وأضاف هشام عبدالخالق: «قانون حق الأداء العلنى موجود منذ عام 2002، لكنه لم يُفعَّل حتى الآن.. والنائب ياسر جلال تقدم بمقترح فى مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، لكن يبقى التساؤل: إذا تم تفعيل القانون، فهل سيكون وفقًا لقواعد الملكية الفكرية المعمول بها عالميًا، أم سيتم تحميل المنتجين أعباء مالية إضافية؟».

أحمد أمين حق الأداء العلني الفنان أحمد امين

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