بدعم أشرف زكي.. الماكيير تامر دهب يخضع لعملية استئصال ورم في المخ

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تعرض الماكيير تامر دهب لأزمة صحية مفاجئة، بعد إصابته بورم في المخ، موضحة أنه خضع لعملية جراحية دقيقة خلال الأيام الماضية.

وحرصت ألفت عمر على دعم تامر دهب برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث طلبت من جمهورها الدعاء له، قائلة إن خبر إصابته تسبب في حالة من الحزن بين زملائه، متمنية له الشفاء والعودة إلى منزله سالمًا.

كما أشادت ألفت عمر بالدور الذي قام به الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مساندة تامر دهب منذ بداية أزمته الصحية، وتوفير سبل العلاج اللازمة له داخل أحد المستشفيات، بالإضافة إلى دعم المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، الذي لم يتأخر في تقديم المساعدة لإتمام العملية الجراحية.

وطالبت الفنانة جمهورها بالدعاء لتامر دهب، مؤكدة أنه يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، حيث اعتاد على مساعدة الفنانين والشباب الراغبين في تعلم المهنة، إلى جانب مشاركته في العديد من الأعمال الخيرية ودعم كل من حوله.