شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لحفلها برسالة صوتية .. ماذا قالت؟

روجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها المنتظر في مدينة العلمين الجديدة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل.

وقالت شيرين خلال تسجيل صوتى نشر على صفحة مدير أعمالها ناصر بجاتو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حبايب قلبى هستناكو فى الحفلة حفلتنا الكبيرة يوم 7-8 فى بورتو جولف العلمين، بحبكو”.

ومن المتوقع أن تقدم شيرين خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، إلى جانب عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، في أمسية ينتظرها عشاقها من مختلف أنحاء مصر والوطن العربي.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء، في إطار تقديم برنامج فني متنوع يجذب الجماهير.

ويترقب جمهور شيرين هذه الليلة الغنائية، خاصة أنها تتميز دائمًا بحضورها القوي على المسرح وتفاعلها الكبير مع الجمهور، إلى جانب أدائها الذي يجعل حفلاتها من أكثر الحفلات انتظارًا، وسط توقعات بأن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا.