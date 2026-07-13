أميرة فتحي تشارك جمهورها صورًا من كواليس «الحافي».. عودة قوية إلى السينما

شاركت الفنانة أميرة فتحي جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة من كواليس فيلمها الجديد «الحافي»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، في خطوة زادت من حماس جمهورها لمشاهدة عودتها إلى شاشة السينما من جديد.

وظهرت أميرة فتحي في الصور من كواليس تصوير العمل، الذي يمثل محطة فنية جديدة في مشوارها، خاصة مع عودتها إلى السينما من خلال فيلم يجمع عددًا كبيرًا من النجوم.

ويشارك في بطولة فيلم «الحافي» كوكبة من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وإلهام صفي الدين، إلى جانب عدد كبير من النجوم، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول العمل المنتظر.

وتأتي مشاركة أميرة فتحي في «الحافي» لتعيدها بقوة إلى السينما، وسط ترقب من جمهورها لمعرفة تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث الفيلم، خاصة أنها تحرص على اختيار أعمالها الفنية بعناية.

وتفاعل عدد من متابعي أميرة فتحي مع الصور التي نشرتها من الكواليس، معربين عن حماسهم لعودتها إلى السينما ومشاهدة العمل فور طرحه.

انتهي فريق عمل فيلم «الحافي» من التصوير

https://www.instagram.com/p/DavUkt-CEWO/?img_index=4&igsh=MXBjMzRodXZnYmJ0cg==