ثورة في عالم الألعاب .. AMD تطور تقنية FSR خارقة لتوليد الإطارات

تستعد شركة "إيه إم دي" (AMD) لإطلاق ترقية ثورية غير مسبوقة لعشاق الألعاب والرسوميات، حيث كشفت أحدث التسريبات عن تطويرها لجيل جديد من تقنية "FSR" لتوليد الإطارات المتعددة (Multi-Frame Generation) بمعدل ضخم يصل إلى 8 أضعاف (8x)، في خطوة استباقية تهدف لاكتساح منافستها إنفيديا وتغيير قواعد أداء كروت الشاشة.

تسريبات من برامج التشغيل تكشف الميزة المنتظرة

ورصد المطورون والمتحمسون ملامح الميزة الجديدة داخل الإعدادات التجريبية المخفية لبرامج تشغيل كروت شاشة "راديون" (Radeon) عبر أداة "راديون تيونر" (RadeonTuner) الخارجية. وتظهر الإعدادات أن AMD تختبر خيارات متعددة لمضاعفة عدد إطارات الألعاب تبدأ من معدل 1x وتتدرج لتصل إلى خيار 8x الخارق والمخصص لدفع سلاسة الرسوميات إلى حدود غير مسبوقة.

أداء خيالي يتفوق على إنفيديا وإنتل

ومن الناحية النظرية، تعني هذه التقنية العتادية المذهلة أن تشغيل أي لعبة على معدل إطارات أساسي يبلغ 60 إطاراً في الثانية (FPS) يمكن أن يقفز بفضل ميزة توليد الإطارات المتعددة (MFG) إلى 480 إطاراً في الثانية.

ويتجاوز هذا المعدل ضعف ما توفره شركة إنفيديا (NVIDIA) حالياً في كروت الشاشة الخاصة بها والتي تقف عند حاجز 6x، كما يتفوق على تقنية إنتل (Intel) التي تدعم معدل 4x فقط.

دعم مرتقب لمعالجات الجيل الجديد والذكاء الاصطناعي

وتشير البيانات المسربة إلى أن الميزة ستعتمد بشكل أساسي على تسريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مرجحةً حصر هذه القدرات فائقة القوة على بنية كروت الشاشة الحديثة من معمارية "RDNA 4" أو الأحدث.

ورغم أن الخيارات تظهر حالياً كعلامات حجز برمجية مؤقتة (Placeholders) ولم تفعل بالكامل بعد، إلا أنها تؤكد أن AMD تضع اللبنات الأساسية لإطلاق جيلها القادم من تقنيات FidelityFX بقوة عاصفة خلال الأشهر القليلة المقبلة.