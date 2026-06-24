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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«AMD» تطلق رسميًا تقنية «FSR 4.1» المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة توافق 100%

AMD
AMD
احمد الشريف

أطلقت شركة "AMD" الأمريكية العملاقة رسمياً تحديثها البرمجي المنتظر "FSR 4.1" (FidelityFX Super Resolution)، موجهة ضربة قوية في سوق معالجات الرسوميات؛ وأكدت التقارير الفنية الاستقصائية لعام 2026، أن الإصدار الجديد يعتمد بالكامل على خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لرفع كفاءة الرسوميات وتوليد الإطارات (Frame Generation)، مستهدفاً بث روح جديدة في عتاد بطاقات الشاشة الأقدم من معمارياتها السابقة والمنافسين، لتقديم أداء فائق النقاء وبدون الحاجة لتغيير الكروت المكلفة.

تفكيك خوارزميات التوليد الآلي 

تستهدف المعمارية البرمجية المعاصرة للتقنية المستحدثة معالجة مشكلات التقطيع البصري وتسييل الرسوميات في العناوين الثقيلة؛ وتمنح الأكواد المطورة لعام 2026 محرك الألعاب صلاحيات كاملة لأتمتة إعادة بناء الصور بدقة فائقة في أجزاء من الثانية، لترتفع معدلات الإطارات بنسبة زيادة بلغت 100% في بعض الجلسات، مما يمنح المستهلكين تجربة بصرية معاصرة تحاكي الكروت الرائدة بسلاسة تامة وبدون أي تراجع في جودة الأنسجة.

منظومة معالجة باردة لحماية اللوحة الأم 

تمنح التقنية المحدثة من "AMD" عتاد الحواسب وأجهزة الكونسول خط دفاع هندسياً ذكياً يوازن بين جودة العرض ومعدلات دفق الطاقة؛ وحرص مصممو الشفرات على أتمتة خفض الأحمال الحسابية الملقاة على وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، مما يحمي القطع الداخلية واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون خلايا وحدة التغذية الكهربائية ويمنع النزيف الحراري المباغت، مما يضمن صيانة استقرار الكومبيوتر أثناء جلسات اللعب الطويلة.

انتعاشة تقنية غير مسبوقة

تفتح كواليس الإطلاق الرسمي لـ "FSR 4.1" آفاقاً استهلاكيا وتسويقية فائقة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ووكلاء التوزيع في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن وصول هذه البرمجيات المفتوحة يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً للشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، حيث تتيح لهم تشغيل أحدث البرامج الرسومية والألعاب المعقدة على حواسبهم المتوسطة والقديمة بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation

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