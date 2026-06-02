AMD تطلق كارت الشاشة الخارق Radeon RX 9070 GRE بسعر مفاجأة

أعلنت شركة "AMD" العالمية رسمياً عن إطلاق جيلها الأحدث والأقوى من كروت الشاشة المخصصة للألعاب فائقة التطور "Radeon RX 9070 GRE".

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "VideoCardz" المتخصص في عتاد الحاسب، بأن الكارت الجديد تم طرحه بالأسواق العالمية بسعر تنافسي يبلغ 549 دولاراً فقط، بهدف سحب البساط كلياً من طرازات إنفيديا المنافسة عبر تقديم معايير معالجة رسومية استثنائية لعام 2026.

معمارية هندسية متطورة لرفع معدل الإطارات

تستهدف شركة AMD من خلال كارت "Radeon RX 9070 GRE" (نسخة الاصدار الذهبي الفائق) حسم معركة الأداء مقابل السعر لصالح جمهور اللاعبين والمحترفين.

وتعتمد المعمارية الهندسية للكارت على رقاقات معالجة محسنة ومصقولة بدقة تصنيع متناهية الصغر، مما يمنح حواسب الألعاب القدرة على كسر القيود الرسومية وتشغيل أحدث العناوين بدقة "4K" و"2K" مع حسم استقرار معدلات الإطارات في الثانية (FPS) دون تذبذب.

ذكاء اصطناعي مدمج لمضاعفة كفاءة تتبع الأشعة

تمنح التقنيات البرمجية المحدثة للكارت قفزة أدائية خارقة بفضل تزويده بالجيل الجديد من ذاكرة الفيديو السريعة وسعة النطاق الترددي الضخمة.

وحرص مصممو العتاد لعام 2026 على دمج نوى معالجة عصبية مستقلة مخصصة كلياً لتسريع خوارزميات تتبع الأشعة (Ray Tracing)، بالتكامل مع ميزة الترقية الصورية الذكية "FSR 4" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقديم جودة بصرية مذهلة بدون إحداث بطء برمي أو إجهاد حراري لمنظومة الطاقة.

انتعاش مرتقب لأسواق الجيمنج الاحترافي في مصر

تفتح هذه القفزة السعرية عند حاجز الـ 549 دولاراً آفاقاً تسويقية وعملية واسعة النطاق داخل السوق المصرية والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الرياضات الإلكترونية ومحترفو المونتاج أن توفير كارت بهذه القدرات العالية وبسعر متوازن يمثل الحل المثالي لتجميع الحواسب القوية دون تدمير ميزانيات الأسر، لاسيما مع توفير الشركة لأنظمة تبريد هوائية هجينة ومطورة تضمن خفض درجات حرارة الكارت أثناء التشغيل الطويل تحت وطأة الطقس الحار.

ويبرهن الإطلاق الرسمي لكارت "AMD Radeon RX 9070 GRE" على أن حرب الابتكار والأسعار في قطاع معالجة الرسوميات قد وصلت إلى ذروتها لعام 2026 بما يخدم مصلحة المستهلك النهائي؛ ومع بدء تدفق الشحنات التجارية إلى الوكلاء المحليين والمواقع الإخبارية الكبرى.