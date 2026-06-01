قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق
موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026
محلل سياسي فلسطيني : الوضع في لبنان مأساوي .. وماكرون يدعو مجلس الأمن للتحرك
ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد
شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية
بسبب طالبين.. جامعة العاصمة ترد على أزمة تعطيل مسرحية كلية الحقوق
البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء للعنف
حقيقة دعم المثليين في مباراة مصر وإيران .. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل
احتجاجات الحريديم تشل إسرائيل .. وقف حركة القطارات وإغلاق طرق
قبل رجوعهم | شقيق سارة ربيع يحسم جدل أنباء طلاقها من مصطفى أبو سريع
يجب دعمه.. عبد الحميد بسيوني: اختيار قائمة منتخب مصر حق أصيل للمدير الفني
ترامب : المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحمي من سرطان البروستاتا والثدي.. فوائد مذهلة لمادة شهيرة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
اسماء محمد

اشتهر الكركم في السنوات الأخيرة بأنه من أفضل الأعشاب التى يمكن استخدامها لعلاج عدد كبير من الأمراض من بينها سرطان الثدي والبروستاتا.

ووفقا لما ذكره موقع news-medical فإن الدراسات العلمية أكدت أهمية الكركم الصحية وقدرته على الحماية من أمراض عديدة.

أظهرت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2014 أن الجمع بين الأركتيجينين، وإيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، والكركمين يعزز التأثيرات المضادة للسرطان في خلايا سرطان البروستاتا والثدي مقارنةً بأي مركب منفرد وقد أدى هذا المزيج إلى زيادة موت الخلايا السرطانية وكبح أكبر للمسارات المحفزة للسرطان. 

وفي دراسة أخرى أجرتها الجامعة نفسها عام 2018، أظهرت دراسة تناولت مكملات الكركمين المتاحة بيولوجيًا يوميًا لمدة 18 شهرًا تحسنًا في الذاكرة والانتباه والمزاج لدى كبار السن، مع ظهور تغيرات في التصوير قد تكون مرتبطة بتراكم بروتين الأميلويد وبروتين تاو.

تُشير أبحاث إضافية إلى أن الكركمين يُخفف آلام الركبة لدى مرضى التهاب المفاصل، ويُحسّن مستويات الكوليسترول لدى مرضى متلازمة التمثيل الغذائي، وذلك عن طريق زيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وعلى المستوى الآلي، يعمل الكركمين كمضاد أكسدة قوي، حيث يُعادل الجذور الحرة ويُعزز إنزيمات مضادات الأكسدة في الجسم كما أنه يُثبط مسارات الالتهاب الرئيسية، ويُعزز موت الخلايا السرطانية عن طريق تحفيز توقف دورة الخلية والاستماتة الخلوية.

الكركم فوائد الكركم سرطان البروستاتا السرطان الكوليسترول البروستاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر.. ودعمهم أولوية قصوى

لجنة الصناعة

صناعة النواب تعيد رسم خريطة الهيئات الصناعية | تفاصيل مهمة

النائب محمد المنزلاوي

محمد المنزلاوي : العلمين الجديدة تؤكد قدرة الدولة على صناعة المستقبل

بالصور

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

أشهر 5 سيارات مجمعة محليا في مصر

سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا
سيارات مجمعة محليا

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

فيديو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

القمر الأزرق

القمر الأزرق الصغير يقترب .. ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر قبل 2028

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد