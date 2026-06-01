أحمد موسى يطالب بسرعة ضبط المتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان

في متابعة لواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، وزارة الداخلية بسرعة التحرك والقبض على الشخص المتورط في سرقة بائع الجرائد المسن المعروف باسم “عم شعبان” بمنطقة حلوان.

وخلال حلقة البرنامج، عبّر موسى عن استيائه الشديد من الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل اعتداءً غير مقبول على رجل كبير في السن يعمل في مهنة بسيطة لكسب رزقه اليومي، مشيرًا إلى أن الحادث تم توثيقه عبر كاميرات المراقبة التي أظهرت اللص أثناء تنفيذ السرقة.

كما وجّه رسالة دعم ومساندة لبائع الجرائد، قائلًا إن “عم شعبان” يحظى بتعاطف كبير من المواطنين، داعيًا إلى عدم حزنه أو فقدان الأمل، مؤكدًا أن هناك حالة تضامن مجتمعي معه بعد انتشار الواقعة.

وفي السياق ذاته، دعا الإعلامي وزارة التضامن الاجتماعي إلى التدخل والتواصل مع بائع الجرائد، من أجل تقديم دعم مادي وتعويض مناسب له، إلى جانب بحث إمكانية منحه معاشًا يساعده على تحسين ظروفه المعيشية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغضب الشعبي على منصات التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادث، والذي أثار موجة من المطالبات بتشديد الرقابة والقبض على الجاني في أسرع وقت ممكن.