تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تصاعدت التحركات البرلمانية المطالبة باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة خطر انتقال مرض الإيبولا إلى مصر، في ظل التطورات الوبائية التي تشهدها بعض الدول، حيث دعا عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة إلى رفع درجات الاستعداد داخل المنافذ المختلفة وتعزيز منظومة الوقاية والرصد المبكر للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد فؤاد أباظة ، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده بعض الدول من ظهور حالات إصابة بمرض الإيبولا يستوجب رفع درجات اليقظة والاستعداد داخل جميع المنافذ المصرية، مشددًا على أن الحفاظ على صحة المواطنين يتطلب التحرك الاستباقي وعدم الانتظار حتى ظهور أي حالات داخل البلاد.

وقال أباظة، إن إعلان وزارة الصحة والسكان خلو مصر من أي إصابات بالإيبولا يمثل رسالة طمأنة مهمة، إلا أن التحديات الصحية العابرة للحدود تفرض مراجعة مستمرة لكفاءة الإجراءات الوقائية وقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع أي مستجدات طارئة.

وطالب النائب الحكومة ووزارة الصحة بتبني خمسة إجراءات عاجلة لتعزيز منظومة الوقاية، تشمل تشديد الرقابة الصحية داخل المطارات والموانئ والمنافذ البرية وتطبيق أحدث وسائل الكشف المبكر والرصد الوبائي للقادمين من الدول المتأثرة، إلى جانب تحديث خطط الطوارئ الوطنية الخاصة بمواجهة الأمراض الوبائية الخطيرة وإجراء تدريبات دورية تحاكي سيناريوهات التعامل مع الحالات المشتبه بها.

كما دعا إلى دعم فرق الحجر الصحي بالأجهزة الحديثة والمستلزمات الوقائية والكوادر المدربة، ورفع جاهزية المستشفيات المرجعية ومراكز العزل وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والدول الشقيقة لتبادل المعلومات والإنذارات المبكرة المتعلقة بالتطورات الوبائية.

وأشار أباظة إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الوقاية المبكرة والرصد الفعال يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأوبئة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإجراءات الاحترازية أقل تكلفة من مواجهة تداعيات انتشار الأمراض على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع وصول مرض الإيبولا إلى مصر، مطالبًا بمراجعة وتحديث التدابير الوقائية المعمول بها في المنافذ الجوية والبحرية والبرية في ضوء المستجدات الوبائية العالمية.

وأكد بلتاجي أن إعلان وزارة الصحة خلو مصر من أي إصابات بالمرض يعد أمرًا مطمئنًا، إلا أن طبيعة الأوبئة العابرة للحدود تفرض التعامل بأقصى درجات الجدية والحذر، خاصة مع اتجاه عدد من الدول إلى تشديد قيود الدخول على القادمين من المناطق الموبوءة أو من سبق لهم زيارتها خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن العديد من الدول اتخذت إجراءات احترازية إضافية لحماية مواطنيها، من بينها فرض فحوصات وقيود مشددة على القادمين من الدول التي سجلت إصابات بالإيبولا، مطالبًا بدراسة مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تتناسب مع الوضع المصري وتضمن أعلى مستويات الحماية الصحية.

كما طالب عضو مجلس النواب بإعادة تقييم إجراءات الفرز والمتابعة الصحية للقادمين من الدول المتأثرة، ودراسة تطبيق ضوابط أكثر تشددًا على المسافرين القادمين أو العابرين من بؤر انتشار المرض خلال فترة الحضانة، إلى جانب تعزيز جاهزية فرق الحجر الصحي والمستشفيات المرجعية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.

وشدد بلتاجي على أن حماية صحة المواطنين والأمن الصحي القومي تتطلب التحرك المبكر وعدم الانتظار حتى ظهور أي حالات إصابة، مؤكدًا أن تكلفة الوقاية تظل أقل كثيرًا من تكلفة مواجهة انتشار أي وباء قد ينعكس سلبًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

