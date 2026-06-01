عقب انتهاء عيد اللحمة.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق

شهدت أسواق الدواجن والطيور بمختلف الأسواق المصرية اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، حالة من الاستقرار والتنوع في المعروض، حيث حرص التجار والمنافذ على تقديم باقات وعروض سعرية مخفضة لشراء الكميات (أوزان 3، 5، و10 كيلوغرامات) للتخفيف عن كاهل المستهلكين وتقديم بدائل اقتصادية تناسب الميزانيات المختلفة.

وفي السطور التالية، ننشر الدليل الكامل لأسعار الدواجن، والطيور، ومصنعات الفراخ والأجزاء وفقاً لتحديثات الأسواق اليوم، وعقب انتهاء عيد الأضحى الذي يشهد اعتماد كبير على اللحوم:

أولاً: أسعار الفراخ والطيور الحية (بالكيلو والعروض)

وتنوعت أسعار الطيور الحية لتلبي كافة الأذواق، وجاءت الأسعار الفردية وعروض الكميات على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: سجلت 80 جنيهاً للكيلو، في حين شمل عرض الـ 10 كيلوجرامات سعراً مخفضاً بقيمة 750 جنيهاً.

الفراخ البلدي: بلغت 110 جنيهات للكيلو، مع عرض توفيري للـ 10 كيلوجرامات بقيمة 999 جنيهاً.

الفراخ البلدي الصعيدي والبلدي الحشو: استقر سعر الكيلو منهما عند 130 جنيهاً.

فراخ بلدي عتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، وجاء عرض الـ 10 كيلوغرامات بقيمة 800 جنيه.

ديوك أمهات بلدي: استقرت عند 100 جنيه للكيلو.

أمهات أبيض: سجلت السعر الأقل بـ 80 جنيهاً للكيلو.

ثانياً: أسعار البط، الرومي، والأرانب

البط البلدي: سجل 130 جنيهاً للكيلو.

الوز الشامورت: جاء بسعر 130 جنيهاً للكيلو.

الأرانب البلدي: استقرت عند 120 جنيهاً للكيلو.

الرومي البلدي: بلغ 170 جنيهاً للكيلو.

الحمام الجامبو: سجل سعر الجوز 240 جنيهاً.

ثالثاً: بورصة أجزاء الدواجن والمصنعات (البانيه والشيش)

أصبحت أجزاء الدواجن ومصنعاتها خياراً استراتيجياً وموفراً للكثير من الأسر، وقد شهدت اليوم عروضاً قوية عند زيادة كمية الشراء:

الصنفسعر الكيلو المفردعروض الكميات والتوفير
بانيه (صدور مخلية)220 جنيهاً-
الشيش طاووك200 جنيهعرض 3 كيلو بقيمة 499 جنيهاً
شاورما الفراخ200 جنيهعرض 3 كيلو بقيمة 499 جنيهاً
أوراك الفراخ90 جنيهاًعرض 5 كيلو بـ 425 جنيهاً / وعرض 10 كيلو بـ 799 جنيهاً
الدبابيس140 جنيهاًعرض 3 كيلو بقيمة 400 جنيه
الحمام الكداب140 جنيهاًعرض 3 كيلو بقيمة 400 جنيه
صدور بالعظم140 جنيهاًعرض 3 كيلو بقيمة 400 جنيه
الكبد والقوانص100 جنيهعرض 2.5 كيلو بقيمة 200 جنيه
أجنحة ونيجز60 جنيهاً-

 

ويرى خبراء شعبة الدواجن أن إتاحة عروض "الوزن الكبير" (مثل عروض الـ 3 و5 والـ 10 كيلو) في محلات التجزئة والمنافذ تساهم بقوة في إحداث توازن بالأسواق؛ إذ تتيح للمستهلك الشراء بسعر يقترب من سعر الجملة، متوقعين استمرار استقرار الأسعار في ظل تدفق المعروض وتوافر مستلزمات الإنتاج والأعلاف.

