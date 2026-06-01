قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خبز الصاج (عيش الشاورما).
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
المقادير
2 كوب حليب
1/2 كوب زيت نباتي
1/2 كوب ماء
2 معلقة صغيرة ملح
5 معلقة كبيرة سكر
1 كيلو دقيق
طريقة التحضير:
- فى العجان الخاص بالعجين نضع الحليب وعليه الزيت وعليه الماء والملح والسكر ثم الدقيق ونشغل حتى تلم توضع فى بولة ونتركها ترتاح 1/4 ساعة
- تقسم دوائر صغيرة قد بعض الواحدة حوالى 60 جرام
- يرش دقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة بالنشابة بسمك 1/2 سم على شكل دائرة
- يوضع فى طوة تيفال مدهونة القليل من الزيت على نار متوسطة حتى يعمل بقع بنية ويقلب على الوجه الاخر ويغطى كل واحد يطلع بفوطة مطبخ