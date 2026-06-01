قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل خبز الصاج (عيش الشاورما).

المقادير

2 كوب حليب

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب ماء

2 معلقة صغيرة ملح

5 معلقة كبيرة سكر

1 كيلو دقيق





طريقة التحضير:



- فى العجان الخاص بالعجين نضع الحليب وعليه الزيت وعليه الماء والملح والسكر ثم الدقيق ونشغل حتى تلم توضع فى بولة ونتركها ترتاح 1/4 ساعة

- تقسم دوائر صغيرة قد بعض الواحدة حوالى 60 جرام

- يرش دقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة بالنشابة بسمك 1/2 سم على شكل دائرة

- يوضع فى طوة تيفال مدهونة القليل من الزيت على نار متوسطة حتى يعمل بقع بنية ويقلب على الوجه الاخر ويغطى كل واحد يطلع بفوطة مطبخ