صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة بيض مسلوق

سلطة بيض مسلوق من الأطباق الصحية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك على مائدة العشاء أو الفطار.

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة بيض مسلوق بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

مقادير سلطة بيض مسلوق



● بيض مسلوق

● خس

● طماطم مكعبات صغيرة

● فلفل ألوان مكعبات صغيرة

● بصل اخضر

● زيت زيتون

● عصير ليمون

● ملح

● فلفل أسود

● مستردة

طريقة تحضير سلطة بيض مسلوق



تخلط شرائح الخس والفلفل الألوان والطماطم والبصل الأخضر

يخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والمستردة والملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط

يضاف خليط الصوص لخليط السلطة ويقلب كل الخليط

يغرف الخليط ويضاف على الوجه أنصاف البيض المسلوق

تقدم السلطة .