قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا بسبب لبنان
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير
هجرة العقول تضرب التكنولوجيا الإسرائيلية.. آلاف المطورين يغادرون البلاد
نجل ضحية زوجها في طوخ: صحيت من النوم أختي قالتلي أمك ماتت
انفجار طائرة مسيرة في الجليل الأعلى بمنطقة بيت هليل اللبنانية
عماد الدين حسين: البحث العلمي قاطرة التقدم في الصحة والصناعة والزراعة
قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم
أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟
الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات إيرانية معارضة في شمال العراق
ما هي حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد كتاب الكتاب؟.. دار الإفتاء تجيب
تلتقيه بمكتبها غدا.. تدخل عاجل من وزيرة الثقافة لحل أزمة المترجم سمير عبدربه
احذر..الحبس 3 أشهر و غرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

السيارة شاومي SU7 ألترا تظهر لأول مرة

شاومي SU7 ألترا الجديدة
شاومي SU7 ألترا الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي SU7 ألترا ، حيث تنتمي  SU7 ألترا لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي تمثل التجسيد الفعلي للتحول التكنولوجي الذي تقوده الشركات الصينية.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة 

مواصفات شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة 

وزودت سيارة شاومي SU7 ألترا بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بمشتت هواء سفلي منقح وجريء، وبها فتحات تهوية جانبية وعريضة تعمل بشكل ديناميكي نشط لتوجيه تيارات الهواء البارد مباشرة نحو المحركات الكهربائية وحزمة البطارية والمبردات الداخلية لضمان كفاءة التشغيل تحت أصعب ظروف القيادة الشاقة.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة 

كما ان سيارة شاومي SU7 ألترا بها، عجلات ضخمة من الألمنيوم المطروق خفيف الوزن مقاس 21 بوصة بتصميم U-spoked الرياضي، وبها منظومة كبح مرعبة تتكون من أقراص كربون-سيراميك عملاقة ومكابس مطلية بألوان زاهية تعكس الهوية الرياضية الخالصة، وبها جناح خلفي كربوني ضخم، ومشتت هواء سفلي عملاق يعملان معاً لتوليد مستويات هائلة من القوة الضاغطة التي تحافظ على التصاق السيارة بالأسفلت عند اختراق المنعطفات بسرعة فائقة تتجاوز الـ 200 كم/ساعة دون أي اهتزاز.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة 

ويوجد بـ سيارة شاومي SU7 ألترا، مقاعد رياضية حاضنة مكسوة بالكامل بجلد السويد الفاخر ومطرزة بخياطة متينة ومجهزة بأحزمة أمان مخصصة للحلبات لتثبيت أجساد الركاب ضد قوى الجاذبية العالية عند الانعطاف القاسي، وبها عجلة قيادة رياضية مدمجة بوجود قرص دوار مخصص للتنقل بين أوضاع القيادة المختلفة بسهولة بالغة وبلمسة إصبع واحدة، وبها شاشة عدادات واضحة تعرض البيانات الأساسية، وبها شاشة نظام المعلومات والترفيه العملاقة والذكية مقاس 15.6 بوصة سريعة الاستجابة بشكل مذهل بفضل معالجات شاومي المتطورة.

محرك شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة 

تحصل سيارة شاومي SU7 ألترا علي قوتها من ثلاثة محركات متطورة، وتنتج قوة 1526 حصان، وعزم دوران 1305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 349 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 93.7 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 643 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 11 دقيقة .

شاومي SU7 ألترا مواصفات شاومي SU7 ألترا SU7 ألترا محرك شاومي SU7 ألترا شاومي SU7 الشركات الصينية السيارات السيدان شركة شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

ترشيحاتنا

أنغام

أنغام تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفل الرياض.. شاهد

الموزة بالشركسية

موزة بالشركسية .. وصفة جديدة لكسر روتين سفرة عيد الأضحى

الكوليسترول

بعد الفتة واللحمة.. مشروبات تخفض الكوليسترول في الدم

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد