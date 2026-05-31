السيارة شاومي SU7 ألترا تظهر لأول مرة

كشفت شركة شاومي عن طرازها الجديد شاومي SU7 ألترا ، حيث تنتمي SU7 ألترا لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وهي تمثل التجسيد الفعلي للتحول التكنولوجي الذي تقوده الشركات الصينية.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة

مواصفات شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة

وزودت سيارة شاومي SU7 ألترا بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بمشتت هواء سفلي منقح وجريء، وبها فتحات تهوية جانبية وعريضة تعمل بشكل ديناميكي نشط لتوجيه تيارات الهواء البارد مباشرة نحو المحركات الكهربائية وحزمة البطارية والمبردات الداخلية لضمان كفاءة التشغيل تحت أصعب ظروف القيادة الشاقة.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة

كما ان سيارة شاومي SU7 ألترا بها، عجلات ضخمة من الألمنيوم المطروق خفيف الوزن مقاس 21 بوصة بتصميم U-spoked الرياضي، وبها منظومة كبح مرعبة تتكون من أقراص كربون-سيراميك عملاقة ومكابس مطلية بألوان زاهية تعكس الهوية الرياضية الخالصة، وبها جناح خلفي كربوني ضخم، ومشتت هواء سفلي عملاق يعملان معاً لتوليد مستويات هائلة من القوة الضاغطة التي تحافظ على التصاق السيارة بالأسفلت عند اختراق المنعطفات بسرعة فائقة تتجاوز الـ 200 كم/ساعة دون أي اهتزاز.

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة

ويوجد بـ سيارة شاومي SU7 ألترا، مقاعد رياضية حاضنة مكسوة بالكامل بجلد السويد الفاخر ومطرزة بخياطة متينة ومجهزة بأحزمة أمان مخصصة للحلبات لتثبيت أجساد الركاب ضد قوى الجاذبية العالية عند الانعطاف القاسي، وبها عجلة قيادة رياضية مدمجة بوجود قرص دوار مخصص للتنقل بين أوضاع القيادة المختلفة بسهولة بالغة وبلمسة إصبع واحدة، وبها شاشة عدادات واضحة تعرض البيانات الأساسية، وبها شاشة نظام المعلومات والترفيه العملاقة والذكية مقاس 15.6 بوصة سريعة الاستجابة بشكل مذهل بفضل معالجات شاومي المتطورة.

محرك شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الجديدة

تحصل سيارة شاومي SU7 ألترا علي قوتها من ثلاثة محركات متطورة، وتنتج قوة 1526 حصان، وعزم دوران 1305 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 349 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 93.7 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 643 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 11 دقيقة .