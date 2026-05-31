شاهد| فولفو EX60 موديل 2027

كشفت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو EX60 موديل 2027، وتنتمي EX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو iX3، ومرسيدس GLC الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة فولفو EX60 موديل 2027 الكهرائية الجديدة

محرك فولفو EX60 موديل 2027

تحصل سيارة فولفو EX60 موديل 2027 علي قوتها من بطارية كهربائية سعة 112 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 503 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مدى يتجاوز 643 كم/ساعة، ويمكن شحن السيارة من 10% حتي 80 % في مدة 16 دقيقة، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

مواصفات فولفو EX60 موديل 2027

زودت سيارة فولفو EX60 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة من (Nvidia Drive AGX Orin)، ونظام معلوماتي متكامل يعتمد على برمجيات Google مع المساعد الذكي Google Gemini، ونظام صوتي محيطي فاخر من Bowers & Wilkins مزود بـ 28 سماعة صوت مع دعم Dolby Atmos.

بالاضافة إلي ان فولفو EX60 موديل 2027 بها، الجيل القادم من أنظمة استشعار السلامة LIDAR والرادارات لحماية الركاب والمشاة، ونظام تعليق هوائي متطور يوفر أقصى درجات الراحة والثبات على مختلف الطرق .

تاريخ شركة فولفو في صناعة السيارات

تأسست شركة فولفو في السويد عام 1927 على يد أسار جابرييلسون وجوستاف لارسون، واتخذت من مدينة جوتنبرج مقراً رئيسياً لها، واشتهرت عالمياً بابتكار أعلى معايير الأمان، وانتقلت ملكيتها من شركة فورد الأمريكية إلى مجموعة "جيلي" القابضة الصينية التي تمتلكها حالياً .

وأعلنت شركة فولفو عن خطط طموحة للتحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل، مع التركيز على تقليل الحوادث المميتة وتقنيات القيادة الذاتية.