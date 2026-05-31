أسعار بورشه باناميرا 2027 في السعودية

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه باناميرا موديل 2027، وتنتمي باناميرا لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتقدم مزيج استثنائي يجمع بين راحة سيارات الليموزين الفاخرة وديناميكية سيارات السباق .

أبعاد بورشه باناميرا موديل 2027

تأتى سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5052 مم، وعرض 1937 مم، وارتفاع 1423 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2950 مم .

محرك بورشه باناميرا موديل 2027

تحصل سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2900 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 353 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 272 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 محرك اخر سعة 2900 سي سي هجين، وتنتج قوة 470 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 280 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة إلي ان سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 بها محرك سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 500 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 325 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كما ان سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تأتي بنسخة هجين بالكامل، وتنتج قوة 782 حصان، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 325 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بورشه باناميرا موديل 2027

زودت سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل خارجي خفيف مصنوع من الصلب والألومنيوم المجلفن، وبها غطاء محرك وأبواب من الألومنيوم الخالص، وبها فتحات هوائية نشطة متكيفة لتبريد المحرك تلقائياً، وجناح خلفي متكيف ثنائي الاتجاه يرتفع حسب السرعة لزيادة الضغط السفلي.

وتحتوي بورشه باناميرا موديل 2027 علي، جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة، ومجهزة بمصابيح أمامية ذكية بنظام Matrix LED ذات البصمة الرباعية الشهيرة من بورشه والتي تعمل عبر كاميرا مدمجة لمنع انبهار السائقين في الاتجاه المقابل وتوفير رؤية نهارية فائقة الوضوح، و تتسع المقصورة لـ 4 ركاب عبر مقاعد جلدية فاخرة، وبها شاشة عدادات رقمية منحنية مبتكرة مقاس 12.6 بوصة أمام السائق تدعم 7 وضعيات عرض مختلفة، وبها شاشة مركزية بنظام PCM مقاس 10.9 بوصة لإدارة نظام الملاحة والترفيه والاتصال اللاسلكي الكامل بالهواتف الذكية.

سعر بورشه باناميرا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 501 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 520 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 555 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 600 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 611 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 704 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 878 ألف ريال سعودي .

الفئة الثامنة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 3 ألاف ريال سعودي .