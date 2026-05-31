5 نصائح للحفاظ على تكييف سيارتك طوال الصيف

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، يتعرض نظام التبريد في السيارة لضغط ميكانيكي وبرمجي هائل، ويأتي ضاغط المكيف (AC Compressor) بمثابة القلب النابض لهذا النظام.

ولتجنب الأعطال المفاجئة وتفادي تكاليف الإصلاح الباهظة، يجب الانتباه بدقة لـ 5 ممارسات أساسية تضمن الحفاظ على سلامة الضاغط وإطالة عمره التشغيلي خلال فصل الصيف.

1. تجنب تشغيل المكيف فورًا عند ركوب السيارة تحت أشعة الشمس

يعد تشغيل المكيف على السرعة القصوى فور دخول السيارة المنقوعة في الشمس خطأً ميكانيكيًا فادحًا يختصر عمر الضاغط سريعا، حيث يتسبب الفارق الحراري الضخم بين سخونة المقصورة وبرودة الفريون في إحداث صدمة حرارية وضغط هائل على الأجزاء الداخلية للكمبروسر.

ولتفادي ذلك، يُنصح بفتح نوافذ السيارة بالكامل لعدة دقائق والتحرك لمسافة قصيرة لإنزال الهواء الساخن المحتبس، ثم تشغيل مروحة التهوية لثوانٍ معدودة، وبعدها يتم تشغيل المكيف برمجيًا وتدريجيًا لضمان إدارة هندسية متوازنة للحمل الميكانيكي.

2. مراجعة منسوب وجودة زيت الكمبروسر وشحنة الفريون بدقة

لا يعمل غاز الفريون وحده على تبريد الكابينة، بل يتكامل ميكانيكياً مع زيت خاص مدمج بالمنظومة ومسئول عن تزييت البساتين وأجزاء الضاغط الداخلية لمنع الاحتكاك وتشتيت الحرارة الزائدة.

ويؤدي أي تسريب غير ملحوظ في الغاز أو تراجع في لزوجة الزيت نتيجة إهمال الصيانة إلى تشغيل الضاغط تحت ظروف جافة واحتكاك معدني عنيف يسرع من تلفه الكلي؛ لذا يتعين فحص دورة التبريد في بداية الصيف والتأكد من توافق مستويات الغاز والزيت مع التوصيات المصنعية المسجلة في كتيب السيارة.

3. تنظيف وفحص فلتر هواء المقصورة بانتظام لمنع اختناق المنظومة

يتسبب تراكم الأتربة والأوساخ على فلتر هواء المكيف في إعاقة التدفق الطبيعي للهواء داخل مقصورة القيادة، مما يجبر الكمبروسر على العمل لفترات أطول وبجهد مضاعف دون توقف للوصول إلى درجة البرودة المطلوبة برمجيًا من قبل القائد.

ويؤدي هذا الاختناق المستمر إلى ارتفاع حرارة الضاغط الميكانيكية وإجهاد الكلتش المغناطيسي الخاص به؛ لذا يفضل فحص الفلتر وتنظيفه أو استبداله بقطعة جديدة مع بداية اشتداد الحرارة لضمان انسيابية تدفق الهواء وكفاءة التبريد بأقل جهد ممكن.

4. غسل راديتر المكيف الأمامي وإزالة الشوائب العالقة به

يعمل راديتر المكيف (المكثف / Condenser) المثبت في مقدمة السيارة على طرد الحرارة الناتجة عن ضغط الغاز وتحويله إلى سائل بارد، وعند تراكم الأتربة والحشرات وبقايا الطرق على شبكته المعدنية الألومنيوم، يفقد المكثف قدرته على التبادل الحراري بكفاءة.

وينعكس هذا العيب مباشرة على الضاغط في صورة ارتداد للضغط المرتفع والحرارة العالية، مما يهدد بتلف الحشوات والوصلات؛ ولذلك يمثل تنظيف المكثف دوريًا بضغط ماء خفيف وسيلة وقائية ميكانيكية ممتازة لخفض الجهد على الكمبروسر.

5. عدم تشغيل أو إطفاء المكيف أثناء القيادة على سرعات دوران عالية

يؤدي الضغط على زر تشغيل المكيف (AC) أثناء دوران المحرك بسرعة عالية (مثل تجاوز سرعات 100 كم/ساعة أو عند تجاوز مؤشر RPM لرقم 3000 دورة في الدقيقة) إلى صدمة ميكانيكية عنيفة لقطع الكمبروسر، حيث ينتقل الضاغط فجأة من حالة السكون التام إلى الدوران السريع للغاية في أجزاء من الثانية، مما قد يتسبب في كسر عمود الدوران الداخلي أو احتراق الكلتش فورًا.

والحل الهندسي الأسلم هو تهدئة السرعة للحظات أو وضع ناقل الحركة على الوضع المحايد (N) قبل تشغيل المكيف لحماية أجزاء الحركة من الارتطام المفاجئ.