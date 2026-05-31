خلل خطير يحدث فجأة.. استدعاء أمريكي عاجل لسيارات Lucid الكهربائية

تواجه شركة لوسيد الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة عقبة هندسية جديدة، حيث أعلنت رسميًا عن استدعاء 2,039 سيارة من طراز لوسيد Air داخل السوق الأمريكية.

وجاء هذا التحرك الفني بعد الكشف عن عيب مصنعي في العاكس الكهربائي (Inverter) من الجيل الرابع، والذي قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع الميكانيكية أثناء القيادة دون سابق إنذار، مما يزيد من احتمالية التعرض لمخاطر الحوادث على الطرق السريعة.

تفاصيل الخلل الميكانيكي في عاكس الجيل الرابع

أوضحت التقارير الفنية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية أن المشكلة تتركز تحديداً في الفئة الأرخص والأقل سعرًا لوسيد أير بير دفع خلفي (Air Pure RWD) المصنعة في الفترة من 13 سبتمبر 2023 وحتى 12 ديسمبر 2024.

وتعود جذور الأزمة إلى تأثر العاكس الكهربائي بالاهتزازات الميكانيكية الناتجة عن المحرك، مما يتسبب مع مرور الوقت في تآكل نقاط التلامس ولوحة التحكم الداخلية بفعل الاحتكاك المستمر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعطل وحدة التبديل البرمجية وعجز العاكس عن تحويل التيار المستمر من خلايا البطارية إلى تيار متردد لتغذية المحرك، لينتج عن ذلك فقدان فوري ومفاجئ لطاقة الحركة.

اقتصار المشكلة على فئات الدفع الخلفي

أكدت الأقسام الهندسية في لوسيد أن هذا الاستدعاء يقتصر حصرياً على فئة "Pure" ذات المحرك الواحد والدفع الخلفي، نظراً لأنها تعتمد على وحدة دفع منفردة وعاكس كهربائي واحد، مما يعني أن أي خلل مفاجئ فيه يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل لغياب أي نظام ميكانيكي بديل.

وفي المقابل، تم استبعاد الفئات الأعلى والأكثر قوة مثل فئات تورينج (Touring) وجراند تورينج والنسخة الرياضية الخارقة سافاير (Sapphire)، نظرًا لاعتمادها على منظومة دفع كلي بمحركين كهربائيين، بحيث يعمل المحرك الثاني تلقائيًا كمنظومة حماية بديلة تضمن استمرار حركة المركبة بسلام في حال تعرض المحرك الآخر لأي عطل برمي أو ميكانيكي.

الحلول البرمجية المقترحة وموعد استبدال القطع مجانا للملاك

تعتزم شركة لوسيد إطلاق تحديث برمجى لاسلكي عبر الهواء (Over-The-Air) لجميع السيارات المشمولة بالاستدعاء، حيث يضيف هذا التحديث خوارزميات مراقبة ذكية وأكثر حساسية لرصد أي مؤشرات أولية تدل على قرب تعطل عاكس الجيل الرابع قبل حدوثه الفعلي.

وفي حال رصد النظام لأي خلل، ستظهر للقائد رسالة تحذيرية فورية على الشاشة المركزية تنص على وجود خطأ في نظام القيادة وضرورة التوجه الفوري للصيانة، مما يمنح السائق مهلة قيادة آمنة تقارب 100 ميل للوصول إلى مراكز الخدمة، ليتولى الفنيون هناك فحص الشاسيه واستبدال العاكس المتضرر بآخر محدث من الأجيال الجديدة مجانًا تمامًا لتكون التكلفة على العميل مساوية لـ 0 ريال سعودي.

تأتي هذه الأزمة البرمجية والميكانيكية لتزيد من الضغوط التسويقية والتمويلية على لوسيد المدعومة من الاستثمارات السعودية، حيث يمثل هذا الاستدعاء حلقة جديدة في سلسلة من المشاكل الفنية التي طاردت طراز Air Pure مؤخراً، والتي شملت استدعاءً سابقاً مطلع هذا العام لمعالجة مسامير محاور الدوران الخلفية المفككة التي تسببت أيضاً في فقدان قوة الاندفاع.

وتزامن ذلك مع خروج مهندسين ومراجعين تقنيين مشاهير عبر منصات التواصل والتصوير، مثل المهندس جيسون فينسكي صاحب قناة "Engineering Explained"، للتعبير عن إحباطهم الشديد من فترات الانتظار الطويلة داخل مراكز الصيانة وبطء الاستجابة البرمجية في حل مشكلات الأعطال المتكررة، مما يضع تحديات إضافية أمام تطلعات الشركة لزيادة حصتها السوقية وتوسيع انتشار سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة لوسيد جرافيتي.