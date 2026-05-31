اليوم العالمي لمكافحة التدخين وتحذيرات من انتشار السجائر التقليدية والإلكترونية بين الشباب

أكد مختصون، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق 31 مايو، أن التدخين ما يزال من أبرز أسباب الوفاة عالميًا، رغم حملات التوعية المستمرة، مشيرين إلى أن السجائر التقليدية والإلكترونية تمثل خطرًا متزايدًا خاصة بين الشباب والأطفال.

وأوضح الخبراء أن التدخين مسؤول عن ملايين الوفيات سنويًا، سواء بسبب التدخين المباشر أو التعرض للتدخين السلبي، مؤكدين أن التوعية لا يجب أن تقتصر على يوم واحد، بل تحتاج إلى جهود مستمرة طوال العام لمواجهة انتشار الظاهرة وتغير أشكالها.

كما حذروا من انتشار منتجات التدخين الإلكتروني «الفيب» بأشكال ونكهات جذابة تستهدف الفئات الأصغر سنًا، مؤكدين أن هذه المنتجات لا تقل خطورة عن التبغ التقليدي.