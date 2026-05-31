«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرتكب أفعالًا خادشة للحياء العام ويتلفظ بعبارات نابية بأحد شوارع محافظة البحيرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

وبعد فحص الفيديو المتداول وتتبع الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وخلال استكمال إجراءات الفحص، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال والدة المتهم، التي أكدت أن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتلقى العلاج منذ فترة داخل إحدى المصحات النفسية المتخصصة، وقدمت المستندات والأوراق التي تثبت حالته الصحية وخضوعه للعلاج.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الوقائع المتداولة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، بعدما أظهر الشخص وهو يقوم بتصرفات غير لائقة في أحد الأماكن العامة، ما دفع عددًا من المواطنين إلى المطالبة بسرعة التدخل وكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات أن الواقعة ترتبط بالحالة الصحية والنفسية للشخص المضبوط، فيما تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة وفقًا للضوابط المعمول بها في مثل هذه الحالات.