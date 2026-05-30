قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو
سحر عتمان تتقدم بمقترح برلماني بتصدير الكلاب بدلا من قتلها | خاص
رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية مواطني المستوى الأول بنجاح موسم الحج | صور
رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يشهد احتفالية حجاج المستوى الأول بنجاح الموسم الحج
داليا الأتربي: مقترح تصدير الكلاب الضالة حل خارج الصندوق بشرط عدم الإخلال بالنظام البيئي
لو هرفع قضية على خروف | أول رد من زينة بشأن دعواها ضد أحمد عز
الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض حظر التجول ببلدة بيت امر شمال الخليل ويقتحم عدة مناطق بالضفة
محذرة من مخالفة مقررات عبور مضيق هرمز.. إيران: أمن السفن قد يواجه مخاطر جدية
عبد العاطي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب دعم جهود التوصل لتفاهمات بين أمريكا وإيران
وزير الخارجية التركي : نوافق على انضمام إسرائيل إلى منصة أمنية إقليمية .. بشرط
هيجسيث: أمريكا ستجد سبيلا لتزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها
المفاوضات بين أمريكا وإيران أبرزها.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التطورات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي
الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي
محمد إيراهيم

في صفحات المجد التي يخطها أبناء الوطن بدمائهم الزكية، تبرز أسماء خالدة صنعت من التضحية معنى ومن الشجاعة طريقا إلى الخلود، ومن بين هؤلاء الأبطال يسطع اسم الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي، الذي جسد بأفعاله أسمى معاني الفداء والإخلاص، وقدم روحه الطاهرة دفاعا عن وطنه.

في قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بدأت رحلة البطل الذي نشأ على قيم الانتماء والشجاعة، قبل أن يلتحق بصفوف القوات المسلحة ليصبح أحد أبرز أبطال سلاح المهندسين العسكريين، ذلك السلاح الذي يخوض معاركه الصامتة مع الموت.

وفي الرابع من يناير عام 2015، سطر الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي صفحة خالدة من صفحات التضحية والفداء، ففي منطقة "قبر عمير" بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وأثناء أداء واجبه الوطني في التعامل مع عبوة ناسفة ومحاولة تفكيكها، انفجرت العبوة ليرتقي شهيدا، مقدما روحه ثمنا لحماية زملائه وأبناء وطنه من خطر الإرهاب.

وتقديرا لبطولته وتخليدا لذكراه العطرة، أطلقت القوات المسلحة اسم الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي على الدفعة رقم 162 ضباط صف معلمين، ليظل اسمه حاضرا بيننا، وليبقى نموذجا يحتذى في الشجاعة والتضحية والانتماء.

لمشاهدة فيديو الشهيد أضغط هنا

مساعد محمد مصطفى حربي محمد مصطفى حربي المتحدث العسكري القوات المسلحة حكاية بطل شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

جانب من أعمال النظافة

بعد انقضاء إجازة العيد.. خطة طوارئ في سوهاج لرفع مخلفات الأضاحي وتجميل الميادين

اقبال كبير علي مراكز الشباب بالمنيا خلال اجازة عيد الاضحي

العيد أحلى.. إقبال ملحوظ من المواطنين على مراكز الشباب في المنيا

التحالف الوطني بالبحيرة يوزع المواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بجامعة دمنهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك

التحالف الوطني بالبحيرة يوزع المواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بجامعة دمنهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد