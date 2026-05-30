منتج إذما : قللوا عدد حفلات الفيلم رغم نجاحه

عبر المنتج هاني أسامة عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن غضبه من الغاء حفل لفيلم إذما من احدي السينمات.



وقال هاني أسامة: مع كل ردود الأفعال الإيجابية للناس علي فيلم إذما ومع ان حفلات سينمات فوكس بتتملي من الصبح، إلا ان ادارة سينمات ماجد الفطيم (فوكس) شافت ان عدد حفلات فيلم إذما (القليلة جدا) لازم تقل اكتر فا قرروا يشيلوا حفلة الساعة النهاردة



فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزه دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.